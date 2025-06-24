"الشرق الأوسط للسكك الحديدية" و"موبيلتي لايف" يستعرضان حلول التنقل الذكي والمستدام

دبي في 24 يونيو/ وام / انطلقت اليوم فعاليات "معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية" ومعرضي "موبيلتي لايف الشرق الأوسط 2025" و"EV Live" في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والمعنيين بقطاعات النقل والتقنيات المستدامة.

وتستمر الفعاليات يومين، بمشاركة أكثر من 250 علامة تجارية على مستوى العالم إلى جانب أكثر من 200 متحدث من أبرز الجهات المحلية والدولية، حيث يناقش المشاركون أحدث الاتجاهات في مستقبل التنقل الكهربائي والذكي.

وأكد مسؤولون وخبراء في القطاع في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش الفعاليات، دور الإمارات في ترسيخ منظومة النقل الحديثة والمستدامة.

وأكد شون هارتلي، المدير العام لحلول التنقل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "تيرابين"، المنظمة للفعاليات أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا المستدامة والنقل الذكي، مشيراً إلى أن الحدث يمثل محطة نوعية على صعيد جمع صناع القرار والمستثمرين والمبتكرين تحت سقف واحد.

وقال “ نشهد اليوم حضوراً كبيراً يضم أكثر من 200 جهة عارضة و200 متحدث، إلى جانب عرض نحو 60 مركبة كهربائية من شاحنات وحافلات ومركبات ذاتية القيادة وحلول للتنقل الجوي المتقدم”.

وأوضح أن منظومة التنقل الكهربائي تشهد زخماً متزايداً في المنطقة، مدفوعةً باستثمارات ضخمة تقودها جهات حكومية مثل هيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى جانب مبادرات مماثلة في السعودية والبحرين، مضيفاً أن طبيعة الاستثمار في البنية التحتية تختلف عن الأسواق الغربية، حيث تسهم مؤسسات مثل المطورين العقاريين والمراكز التجارية والمستشفيات في بناء بيئة شحن متكاملة.

وأضاف أن الإمارات تشهد تطوراً نوعياً في البنية التشريعية، حيث تم تأسيس شركة UAEV التابعة لوزارة الطاقة والبنية التحتية، وتم إصدار 4 تراخيص لمشغلي محطات الشحن في دبي حتى الآن، وسط توقعات بدخول علامات تجارية دولية جديدة.

وفي السياق ذاته، قال محمد صلاح، المدير التنفيذي لمجموعة “أدفانس موبيليتي هب” إن المجموعة تعمل على مواءمة عملياتها التشغيلية مع الجهات التنظيمية في دولة الإمارات، لاسيما الهيئة العامة للطيران المدني، بهدف تمكين التشغيل الفعلي لتقنيات التنقل الجوي المتقدم.

وأشار إلى التقدم المحرز في الإمارات فيما يخص التنقل الجوي ذاتي القيادة، لافتاً إلى أنهم يعملون حالياً على مشاريع تجريبية في قطاعات مثل النفط والغاز، استعداداً لإطلاق عملياتنا على الأرض في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن تشغيل هذه التقنيات يتم من خلال شركات مرخصة ووفق أعلى معايير السلامة وتحت إشراف الهيئات المختصة.

وتحدث هيكو سيتز، الشريك والمسؤول العالمي لحلول التنقل الكهربائي في شركة "بي دبليو سي" العالمية للاستشارات، مؤكدا أن منطقة الخليج أصبحت سوقاً واعدة للمركبات الكهربائية، مشيراً إلى أن تكلفة التملك الكلية للسيارات الكهربائية أصبحت مماثلة أو أقل من السيارات التقليدية في كل من الإمارات والسعودية وقطر.

وقال إن تشغيل المركبات الكهربائية لدى الجهات التجارية مثل شركات التاكسي بات أقل تكلفة بنسبة تصل إلى 7% مقارنة بالمركبات التقليدية، بفضل انخفاض أسعار الكهرباء المرتبطة بالغاز الطبيعي المتوفر بكثرة في المنطقة.

وتحدث عن توقعات "بي دبليو سي" بأن تصل نسبة السيارات الكهربائية من إجمالي السيارات الجديدة المباعة في الإمارات إلى 25% بحلول عام 2035، وهي نسبة واقعية وتعكس نمواً تدريجياً سليماً في تبني هذه التكنولوجيا.

إلى ذلك وبالتزامن مع المعارض الخاصة بقطاع النقل، انطلق في مركز دبي التجاري معرض Solar & Storage Live، الذي يجمع العديد من الجهات المعنية كشركات المرافق، ومنتجي الطاقة المستقلين، والممولين، والهيئات التنظيمية التي تعمل على تطوير قطاع الطاقة في المنطقة وتجهيزه للمستقبل.

وتحدثت سارا عطوي، المدير العام للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "تيرابين" المنظمة لمعرض الطاقة الشمسية وتخذينها Solar & Storage Live، أن تنظيم المعرض يأتي بالتزامن مع المعارض الخاصة بقطاع النقل من قبل الشركة ويعكس الترابط بين مسارات المعارض كافة في مجال الاستدامة والتكنولوجيا.

وقالت إن معرض الطاقة الشمسية يشهد نحو 150 علامة تجارية، منها شركات تمثل نحو 30% من المشاركين.

وأوضحت أن دولة الإمارات تشهد تزايداً ملحوظاً في اهتمام الشركات المحلية والعالمية بالمشاريع الجديدة والناشئة في هذا المجال، مشيرة إلى أن المعرض يوفر مساحة لتلاقي الابتكار المحلي والدولي تحت سقف واحد.

وأكدت أن السوق الإماراتية باتت تمثل نقطة جذب رئيسية للمستثمرين بفضل البيئة الداعمة والتشريعات المحفزة على تبني حلول الطاقة المستدامة.