مؤسسة الشارقة للفنون تعلن عن قيّمتي بينالي الشارقة الـ 17

الشارقة في 24 يونيو/ وام / أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن اختيار كل من أنجيلا هاروتيونيان وباولا ناسيمنتو قيّمتين للدورة السابعة عشرة من بينالي الشارقة، والمقرر انطلاقها في شهر يناير من عام 2027.

وتشغل أنجيلا هاروتيونيان منصب أستاذة الفن المعاصر ونظرية الفن في جامعة برلين للفنون، فيما تعمل باولا ناسيمنتو كمعمارية وقيّمة مستقلة في لواندا ومن خلال تعاونهما، ستسهم القيّمتان في صياغة رؤية فنية تعكس روح بينالي الشارقة كمساحة للتفكير النقدي والتجريب الإبداعي، واستكشاف الإمكانات الفنية المعاصرة ضمن مجموعة واسعة من الممارسات والمشاريع.

وأكدت سعادة الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، أن بينالي الشارقة ومنذ عام 2003، بات منصة راسخة للتبادل الثقافي والإبداعي، يجمع بين التقاليد الفنية والتوجهات المعاصرة، ويتيح المجال للتعاون بين الفنانين والقيّمين من مختلف أنحاء العالم.

وقالت سعادتها إن أنجيلا هاروتيونيان وباولا ناسيمنتو تتمتعان برؤية فنية متميزة، تنبع من تجاربهما المتعددة والممارسات البحثية والفنية التي تطورت في سياقات ثقافية متنوعة، ما سيضفي طابعاً تشاركياً ومفتوحاً على النسخة المقبلة من البينالي.

من جانبها، أوضحت باولا ناسيمنتو أن البينالي يشكّل فرصة لتجريب أنماط عرض جديدة تعكس التحولات الاجتماعية والبيئية، مشيرة إلى اهتمامها باستكشاف الروابط بين الفنون والبنى التحتية، وقدرة الفن على ابتكار فضاءات جديدة للعلاقات الإنسانية.

وأعربت أنجيلا هاروتيونيان عن تطلعها إلى تسليط الضوء على الإيقاعات الزمنية المختلفة التي تسكن التجارب المعاصرة، واستعراض الأبعاد الجمالية والسياسية للأعمال الفنية، وربطها بمفاهيم الحداثة والتحرر في سياقات ما بعد الرأسمالية.