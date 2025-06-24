اتحاد المبدعين العرب يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت بالنرويج

أوسلو في 24 يونيو/ وام / يشارك اتحاد المبدعين العرب واتحاد الإعلاميين العرب، في مؤتمر الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت الذي تستضيفه مملكة النرويج، بهدف دعم التمثيل العربي في المحافل الدولية وتعزيز دور الكفاءات الإعلامية في المنصات العالمية.

ويناقش المؤتمر، الذي يستمر حتى 27 يونيو الحالي، القوانين والضوابط المتعلقة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة، خصوصًا في مجالي حوكمة الإنترنت والذكاء الاصطناعي، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ضمن جهود الأمم المتحدة لتعزيز استخدام الإنترنت بشكل آمن ومستدام لدعم أهداف التنمية المستدامة.

وشهدت المشاركة حضور شخصيات أكاديمية ومهنية بارزة، من بينها الدكتور أحمد نور، رئيس اتحادي الإعلاميين العرب والمبدعين العرب، والدكتورة نجلاء الدوخي، مديرة إدارة الاتصال المؤسسي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والدكتورة نرمين سليم، الأمينة العامة لاتحاد المبدعين العرب والمندوبة الدائمة للاتحاد لدى الأمم المتحدة، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين.

ويعلن الاتحاد خلال المؤتمر عن إطلاق منصته الإلكترونية الجديدة IPV، الأولى من نوعها في حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي والبلوكشين، دعمًا للتحول الرقمي وفق توجهات الأمم المتحدة.