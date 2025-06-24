تراجع عدد طلبات اللجوء في النمسا

فيينا في 24 يونيو/ وام / أظهرت أحدث بيانات رسمية في النمسا، استمرار تراجع عدد طلبات اللجوء المقدمة في شهر مايو الماضي بنسبة كبيرة بلغت 42% مسجلة 1443 طلب لجوء فقط، مقارنة بنفس الشهر على أساس سنوي.

وأوضح جيرهارد كارنر، وزير الداخلية النمساوي، أن الإجراءات المتواصلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعليق لمّ شمل عائلات طالبي اللجوء، وتطبيق نظام بطاقة المساعدات العينية المقدمة لطالبي اللجوء بدلاً من الدعم النقدي، ساهمت بشكل كبير في تخفيف الوضع وتقليص عدد طلبات اللجوء المقدمة في النمسا.

وكشفت الداخلية النمساوية عن تقليص عدد الملاجئ المخصصة للاجئين من أكثر من 30 إلى 8 ملاجئ فقط، خلال العامين الماضيين، في إشارة واضحة إلى تقلص عدد طلبات اللجوء المقدمة في النمسا.