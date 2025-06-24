تتويج الفائزين في أكبر دورة رياضية مدرسية في دبي

دبي في 24 يونيو/ وام / توج مجلس دبي الرياضي الفائزين في النسخة الخامسة من "دورة مايديا لألعاب مدارس دبي"، أكبر فعالية رياضية مدرسية في الإمارة، والتي تُعد إحدى المحطات الأساسية في مسار اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية، ضمن مشروع صناعة الأبطال.

وأقيم حفل التكريم بحضور سعادة خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعادة غانم الهاجري وكيل وزارة الرياضة، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وعدد من المسؤولين في الاتحادات والأندية الرياضية.

وشهد الحفل تكريم أكثر من 300 طالب وطالبة من الرياضيين المتميزين، الذين تألقوا في مختلف البطولات التي أقيمت على مدار 9 أشهر من المنافسات، وأسفرت عن تتويج المدارس الفائزة في المرحلتين الابتدائية والثانوية.

وشارك في الدورة أكثر من 84 ألف طالب وطالبة من 165 مدرسة حكومية وخاصة، تأهل منهم 9000 رياضي ورياضية إلى النهائيات، التي تضمنت منافسات في 22 رياضة مختلفة، أُقيمت خلال الفترة من أكتوبر 2024 وحتى يونيو 2025.

وأكد سعادة خلفان بلهول أن دورة ألعاب مدارس دبي تُمثل تجسيداً لأهمية الرياضة في حياة الطلبة، ودورها المحوري في تعزيز الصحة النفسية والجسدية وبناء الشخصية المتكاملة، إلى جانب كونها منصة لاكتشاف الموهوبين وتمكينهم من خوض تجربة تنافسية محفزة.

وقال إن وصول 9 آلاف طالب وطالبة إلى الأدوار النهائية في رياضات أولمبية وغير أولمبية، يعكس حجم العمل والاهتمام المتواصل بتنمية قطاع الرياضة المدرسية، ويوفر بيئة مثالية لتعزيز التنافس وتطوير القدرات واختيار نخبة من المواهب التي يمكن رعايتها مستقبلاً على المستوى الاحترافي.