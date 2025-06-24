"ايدج" و"مجموعة سي إس" تتعاونان في مشروع اتصالات تكتيكية

أبوظبي في 24 يونيو/ وام / وقعت “ايدج” المجموعة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع متقدم للاتصالات التكتيكية مع "مجموعة سي إس"، التابعة لشركة "سوبرا ستيريا" الأوروبية الرائدة في مجال التكنولوجيا، والمتخصصة في تصميم حلول الاتصالات التكتيكية وأنظمة المعلومات وتطويرها وتنفيذها.

وقع المذكرة، خلال معرض باريس الدولي للطيران 2025، كل من وليد المسماري، رئيس قطاع تكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني في ايدج، وبيير لوبيز، الرئيس التنفيذي في "مجموعة سي إس".

وتضع هذه المذكرة الأساس لدمج نظام قيادة العمليات مع شبكة بيانات تكتيكية، مما يتيح تطوير حل سيادي عالمي المستوى.

وسيقود قطاع تكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني التابع لمجموعة "ايدج" التعاون مع "مجموعة سي إس" لتطوير تقنيات متقدمة في إطار مبادرة إستراتيجية أوسع لتعزيز القدرات الرقمية متعددة المجالات في ساحة المعركة.

وتمثل مذكرة التفاهم الخطوة الأحدث في مسيرة "ايدج" نحو تطوير وإنتاج أنظمة اتصالات مبتكرة وعالية الأمان للقوات المسلحة والحكومات والشركات التي تسعى إلى حلول اتصالات موثوقة وآمنة للغاية في البيئات التشغيلية الأكثر صعوبة.