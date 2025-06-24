"المجلس الوطني" ينظّم ملتقى تمهيدي لمناقشة سياسة الحكومة بشأن معدلات الإنجاب

أبوظبي في 24 يونيو/ وام / نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن برنامج إثراء، الـملتقى التمهيدي لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، الذي سيناقشه المجلس في جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 غدا.

وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، عرضا تعريفيا حول الموضوع العام ومحاوره، شمل التشريعات المنظمة ذات الصلة بالصحة الانجابية، والرؤى الوطنية والإستراتيجيات الحكومية في تعزيز معدلات الانجاب في الدولة.