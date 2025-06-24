"المال كابيتال ريت" يعلن عن طرح عام لاحق ويدعو المستثمرين للاكتتاب

دبي في 24 يونيو/ وام / دعا صندوق المال كابيتال ريت المدرج في سوق دبي المالي، حملة الوحدات الحاليين بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد والمؤسسات من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، للاكتتاب في وحدات جديدة ضمن صندوق الاستثمار العقاري المغلق من خلال طرح عام لاحق.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، سيصدر الطرح العام اللاحق، ما يصل إلى 220 مليون وحدة جديدة كحد أقصى بسعر 1.1 درهم للسهم الواحد، مما سيزيد رأس المال المُصدر للصندوق من نحو 513.889 مليون درهم إلى نحو 733.889 مليون درهم.

وتمتد فترة الاكتتاب بين 7 يوليو و25 يوليو 2025، ومن المتوقع أن يبدأ تداول الوحدات الجديدة في سوق دبي المالي بتاريخ 8 أغسطس 2025، وذلك رهناً بموافقات الجهات التنظيمية والسوق.

وأعلن الصندوق أيضاً عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.0375 درهم لكل وحدة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، ما يمثل عائداً سنوياً بنسبة 7.5%، وللحصول على هذه الأرباح، يجب على المستثمرين شراء الوحدات في موعد أقصاه 24 يونيو 2025، حيث سيكون فقط حملة الوحدات المسجلون في سجلات الصندوق بتاريخ 26 يونيو 2025 مؤهلين لاستلام التوزيعات.

ويستهدف الطرح العام اللاحق المستثمرين من الأفراد والمؤسسات من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، على أن يتم إعطاء الأولوية في التخصيص للمستثمرين الذين يملكون وحدات في المال كابيتال ريت، والذين تظهر أسمائهم في سجل مالكي الوحدات بتاريخ 26 يونيو 2025.

وسيُخصص لهؤلاء المستثمرين ما يعادل تقريباً 39% من إجمالي الوحدات، وبحيث تبقى نسبة ملكيتهم دون تخفيض بعد زيادة رأس المال.