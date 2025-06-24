"لجنة الوطني" تناقش مسودة تقريرها بشأن سياسة الحكومة في الصناعات الدوائية

أبوظبي في 24 يونيو/ وام / ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم ، برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مسودة تقريرها بشأن موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، ووليد فلاح المنصوري، وهلال محمد الكعبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتناقش اللجنة الموضوع وفق محاور، استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، والتشريعات المعززة للاستثمار والابتكار وضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.