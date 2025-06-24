شرطة دبي: مركز حماية الدولي يلعب دورا محوريا في التوعية من آفة المخدرات

دبي في 24 يونيو/ وام / يواصل مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي أداء دور محوري في التوعية من آفة المخدرات، من خلال مبادرات توعوية موسعة وشراكات إستراتيجية مع مؤسسات حكومية وخاصة، ضمن نهج علمي يستهدف مختلف شرائح المجتمع.

وأكد اللواء عيد محمد بن ثاني، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، التزام شرطة دبي الدائم بالتصدي لمخاطر المخدرات من خلال منظومة متكاملة تتكامل فيها الجهود الأمنية والتوعوية، مشيراً إلى أن التوعية المجتمعية تمثل خطوة أساسية لحماية الأفراد، خصوصاً الشباب، من الوقوع في فخ الإدمان، وأن الحملات التوعوية المنفذة تسعى لتسليط الضوء على الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية للمخدرات، بدعم من شركاء استراتيجيين.

وأوضح أن مركز حماية الدولي ينفذ برامج وقائية وتوعوية بالتعاون مع مؤسسات تعليمية وصحية واجتماعية، ويركز على إشراك الأسر والمجتمع في جهود الوقاية، إلى جانب التعريف بالقوانين، مثل المادة 89 من قانون مكافحة المواد المخدرة، التي تتيح للمتعاطين طلب العلاج طواعية دون مساءلة قانونية.

من جانبه، أفاد العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، أن الحملة التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع شرطة دبي في دبي هيلز مول العام الماضي، واستمرت 10 أيام، بلغت نسبة التفاعل معها أكثر من 9 ملايين شخص، وشملت 563 جلسة حوارية و630 استشارة و95 منشوراً توعوياً، و48 مسابقة، إلى جانب تغطية إعلامية واسعة عبر 174 صحيفة ومجلة، وإنتاج 120 مادة إعلامية.

وأشار إلى أن حملة أخرى نُفذت في دبي مول على مدار 3 أيام، أسفرت عن استفادة أكثر من 13 مليون شخص من الرسائل النصية التوعوية، واستفادة 76 ألفاً و160 شخصاً من المنصة التوعوية، فيما شارك 9520 شخصاً في السحوبات، كما شملت الحملة تعريفاً قانونياً وتقديم ورش عمل تفاعلية.

وأضاف أن الفعالية التي نظمتها شرطة دبي بالتعاون مع مركز إرادة في مردف سيتي سنتر، سجلت استفادة 14 ألفاً و406 أشخاص، إلى جانب إرسال مليون و500 ألف رسالة توعوية، وتنظيم فعاليات تعريفية بالقانون، ومحاضرات واستشارات تثقيفية.