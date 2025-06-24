الأرشيف والمكتبة الوطنية يختتم مشاركته في معرض بكين للكتاب 2025

أبوظبي في 24 يونيو/ وام / اختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية مشاركته في معرض بكين الدولي للكتاب 2025 ضمن وفد الدولة، والتي كانت تهدف إلى الإسهام في إبراز جهود الإمارات على الصعيد الثقافي وإبراز المعالم الحضارية والثقافية وما بلغته من مكانة في المشهد الثقافي عربياً وعالمياً.

وتضمنت مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية معرضاً للصور قدّم لزوار المعرض مشهداً متكاملاً عن المعالم الحضارية في الدولة؛ مثل: جامع الشيخ زايد، ومتحف المستقبل، وبرج خليفة، والقرية العالمية، ومتحف اللوفر... وغيرها.

وبالإضافة إلى مجموعة الصور قدم الأرشيف والمكتبة الوطنية في منصته عدداً كبيراً من إصداراته باللغتين العربية والانجليزية والتي تُعنى بتاريخ دولة الإمارات وتراثها، وتوثق جوانب مهمة من سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وجهوده من أجل قيام الاتحاد، ونهضة الدولة وتطورها.

ومن أبرز الإصدارات التي لاقت اهتمام رواد المعرض الكتب التالية: "زايد رجل بنى أمة"، و"50عاماً في واحة العين"، و"زايد ومعجزة السعديات"، و"زايد بن سلطان آل نهيان حاكم العين"، و"الحصون والقلاع في دولة الإمارات"، و"أم كلثوم في أبوظبي" وغيرها.