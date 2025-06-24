"راكز" تعزز حضورها الصناعي الدولي خلال زيارة استراتيجية إلى روسيا

رأس الخيمة في 24 يونيو / وام / اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" بعثتها التجارية إلى روسيا وذلك ضمن مشاركة الوفد الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة وزارة الاقتصاد، حيث عززت هذه الزيارة العلاقات الاستراتيجية مع الأطراف الصناعية الروسية وسلّطت الضوء على جاذبية إمارة رأس الخيمة كمركز إقليمي متنامي للصناعة واللوجستيات.

وشهدت الزيارة مشاركة أنس حجاوي رئيس القطاع التجاري ب"راكز" في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، حيث كان ضمن لجنة المتحدثين في جلسة نقاشية بعنوان "إجراءات الدعم غير المالي الفعالة للصناعة" تناول خلالها رحلة إمارة رأس الخيمة نحو التحول إلى قوة صناعية والدور المحوري الذي تلعبه "راكز" في تمكين المصنعين والمصدّرين من خلال توفير بيئة أعمال متكاملةتستشرف المستقبل.

وخلال الجلسة استعرض حجاوي مزايا المناطق الصناعية المخصصة لدى "راكز" وإجراءات تأسيس الأعمال الميسرة وخدمات الدعم المتكاملة والالتزام بالاستدامة والتي تشكل جميعها عوامل جذب للمستثمرين العالميين كما أكد على تماشي "راكز" مع الاستراتيجيات الوطنية مثل "مشروع 300 مليار" مشيرا إلى دور الهيئة في دعم التنويع الصناعي وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

وعلى هامش المنتدى، نظمت "راكز" سلسلة من اللقاءات الثنائية مع شركات من قطاعات متنوعة شملت التصنيع واللوجستيات والنقل والتكنولوجيا والأغذية والمشروبات والمعدات والآلات والكيماويات كما التقى فريق "راكز" بوفود من مراكز صناعية في روسيا من بينها منطقة أوليانوفسك وجمهورية أودمورتيا.

وفي إطار تعزيز التعاون مع قطاع ريادة الأعمال، اجتمع وفد "راكز" مع ألكسندر كالينين، رئيس المنظمة العامة الروسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتوسطة "أوبورا روسيا" لبحث فرص التعاون المشترك كما شارك الوفد في مأدبة عشاء مخصصة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في روسيا جمعت نخبة من المعنيين بالمنظومة الاقتصادية لهذا القطاع.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" تعد روسيا شريكا مهما في شبكتنا العالمية وتمثل هذه الزيارة خطوة متقدمة نحو تعميق العلاقات الصناعية بين البلدين وتقف دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم كشريك اقتصادي أساسي لروسيا في العالم العربي، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري الثنائي 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، مما يعكس متانة العلاقات وإمكانيات الأعمال المتنامية.

وأضاف جلاد تلعب "راكز" دورا محوريا في دعم هذا التوجه، خصوصا بالنسبة للقطاعات الصناعية واللوجستية، من خلال بيئتنا المصممة خصيصاً لدعم الشركات الروسية الراغبة في التوسع انطلاقاً من إمارة رأس الخيمة نحو أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وتحتضن "راكز" حاليا أكثر من 1200 شركة روسية من بينها أسماء بارزة مثل شركة إي بي إيه إم العاملة في مجال المحاماة وشركة دبليو جي إس ميدل إيست المتخصصة في تصنيع وإصلاح المعادن وتوريد معدات اللحام والمحولات ولوحات التحكم وشركة بيس تراك المختصة في تحويل المركبات إلى أنظمة قيادة ذاتية وشركة آريس ستريم كوبر المصنعة للأسلاك النحاسية، حيث حققت جميعها نجاحا ملحوظا ضمن مجتمع أعمال "راكز".

وتأتي هذه الجولة الاستراتيجية في إطار جهود "راكز" المتواصلة لاستقطاب الفاعلين الصناعيين العالميين وتعزيز التعاون عبر الحدود مع توفير بيئة أعمال تنافسية ومرتبطة عالميا ومصممة للنمو في إمارة رأس الخيمة.