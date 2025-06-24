الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً

أبوظبي في 24 يونيو/ وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصةً شمالاً.

الرياح: شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب إلى متوسط الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:13 والمد الثاني عند الساعة 00:32.

الجزر الأول عند الساعة 18:06 والجزر الثاني عند الساعة 08:09

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:11والمد الثاني عند الساعة 20:53.

الجزر الأول عند الساعة 15:47والجزر الثاني عند الساعة 03:54

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

العظمى الصغرى العظمى الصغرى.

أبوظبي 38 27 80 20

دبي 41 29 75 15

الشارقة 41 31 80 25

عجمان 38 31 80 25

أم القيوين 41 29 80 45

رأس الخيمة 43 28 80 45

الفجيرة 41 33 80 45

العـين 43 30 60 30

ليوا 44 27 15 10

الرويس 41 26 50 20

السلع 43 31 20 10

دلـمـا 38 29 70 25

طنب الكبرى / الصغرى 36 31 80 55

أبو موسى 36 31 80 50.