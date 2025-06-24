شراكة استراتيجية بين "اندكس" " و"الجامعة البريطانية في مصر"

القاهرة في 24 يونيو / وام / وقعت "اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض"، عضو في اندكس القابضة المجموعة الإماراتية الرائدة، مذكرة تفاهم استراتيجية مع "الجامعة البريطانية في مصر"، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات تنظيم المؤتمرات والمعارض والبرامج الصحية والعلمية، والتعليم المستمر إضافة إلى تطوير برامج تعليمية وتوعوية تسهم في تعزيز جودة الحياة الصحية في العالم العربي والقارة الإفريقية.

وتجسد هذه الخطوة التزام "اندكس" برسالتها في نقل النموذج الإماراتي الريادي في التكامل بين التعليم والابتكار والتنمية من الإمارات إلى العالم، عبر شراكات فاعلة تسهم في بناء منظومات تعليمية وصحية مستدامة على المستوى الإقليمي والدولي.

وقع المذكرة في مقر الجامعة البريطانية بالقاهرة، الدكتور عبدالسلام المدني رئيس "اندكس القابضة", والدكتور طارق عباس، نائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر للقطاع الطبي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين .

وأشار الدكتور عبد السلام المدني إلى أن هذه المذكرة تفتح آفاقاً جديدة من الشراكات المثمرة التي تعكس الدور الريادي لدولة الإمارات ومؤسساتها الوطنية في دعم الجهود الصحية والتعليمية على مستوى الإقليم والعالم .

من جهته، أكد الدكتور طارق عباس ، على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية مع "اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض"، حيث تمثل خطوة محورية نحو توسيع آفاق التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التعليم الطبي والتدريب والتطوير المهني المستمر .