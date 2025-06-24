هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة تطلع على جهود "سيرا" الأمنية

دبي في 24 يونيو /وام/ اطلعت هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة على تجربة إمارة دبي الرائدة في تنظيم قطاع الأمن الخاص وكذلك على الدور الحيوي الذي تؤديه مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية "سيرا" في دعم الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين الأمني الحكومي والخاص مما يسهم في ترسيخ مجتمع أكثر أمنا واستقرارا.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة خليفة إبراهيم السليس الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية اليوم وفد هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة الزائر برئاسة سعادة المهندس أحمد بن سعيد الصياح مدير عام الهيئة.

واصطحب خليفة السليس الوفد في جولة تعريفية على مرافق المؤسسة اطلع خلالها على "معرض ابتكارات سيرا" الذي يسلط الضوء على أبرز المشاريع والخدمات والتقنيات الأمنية الحديثة الذكية التي طوّرتها المؤسسة و"متحف سيرا الأمني" الذي يحتوي على مقتنيات نادرة توثق مراحل تطور الأنظمة الأمنية وأجهزة المراقبة و"مختبر الفحص" للمعدات والأنظمة الأمنية الذي يُدار بكفاءات إماراتية مؤهلة ويتميّز بكونه لا يقتصر على الفحص والترخيص بل يساهم أيضًا في تطوير تقنيات مبتكرة تُستخدم للمرة الأولى في مجال الأجهزة الأمنية.

وأكد السليس أهمية هذه الزيارة في تسليط الضوء على تجربة إمارة دبي في تنظيم القطاع الأمني والدور الفاعل الذي تؤديه المؤسسة في دعم منظومة الأمن الوقائي والاستباقي من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات المستقبلية.