محمد بن راشد يشهد تخريج دفعة 2024-2025 من منتسبي برنامج "محمد بن راشد لإعداد القادة"

دبي في 24 يونيو/ وام / شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في أبراج الإمارات، بدبي، حفل تخريج دفعة سنة 2024-2025 من برنامج "محمد بن راشد لإعداد القادة "، ضمن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، التابع للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكد سموّه أن تأهيل الكوادر القيادية القادرة على الابتكار وصناعة المستقبل، سيبقى أولوية وطنية في دولة الإمارات ونهجاً راسخاً لتعزيز مكتسباتها الحضارية ومكانتها العالمية، وتطوير قدرة مؤسساتها على التفاعل الإيجابي مع كل مستجد في عالم الإدارة والاقتصاد والمال والتنمية المستدامة.

وقال سموّه: "فخور بهذه الدفعة الجديدة من قياداتنا الوطنية الطموحة التي نعتز بها في القطاعين الحكومي والخاص.. فخور بما يثبته أبناء دولتنا كل يوم من مبادرة إيجابية ومسؤولية والتزام بتطوير إمكاناتهم وعملهم المؤسسي وخدمة الناس.. مئات القادة تخرجوا في برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.. مستمرون بإذن الله في إعداد قيادات مبدعة تمتلك شجاعة اتخاذ القرار وشجاعة مراجعة آليات التفكير".

شارك في البرنامج، الذي يهدف إلى تطوير وتعزيز المهارات القيادية لدى القادة الإماراتيين الطموحين وتأهيلهم للمناصب القيادية وإدارة المشاريع الإستراتيجية والتحولية في الدولة، منتسبون من الجهات الحكومية والخاصة.

وخاض المنتسبون للبرنامج، المبنِي على فكر ونهج صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سلسلةً من التجارب القيادية المتكاملة التي جمعت بين الفكر الإستراتيجي والتطبيق والانفتاح العالمي، تضمنت توجيهاً فردياً وجماعياً، تحت إشراف 60 قائداً إماراتياً وخبيراً عالمياً، وبالتعاون مع نخبة من الجامعات والمراكز العالمية الرائدة.

كما حظي منتسبي البرنامج برحلة دولية، من خلال زيارة أكاديمية ساندهيرست الملكية العسكرية في بريطانيا، بهدف تطوير مفاهيم الانضباط، والحسم، والقيادة الميدانية.

وقدّم منتسبو دفعة سنة 2024 ـ 2025 من برنامج "محمد بن راشد لإعداد القادة " تطبيقاً عملياً حول 6 مشاريع تحولية شملت قطاعات الصحة، والتعليم، والاقتصاد وجودة الحياة والسياحة والبنية التحتية، والمجتمع.

يُذكر أن برنامج "محمد بن راشد لإعداد القادة" انطلق في عام 2017 لإعداد قيادات تحفّز الابتكار في أساليب العمل والإبداع، وتحقق تحولات نوعية في مسارات تمكين الكوادر وبيئات العمل، وتسهم في استشراف المستقبل وصناعته.

وأسهم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة منذ تأسيسه في العام 2003، في تخرّيج أكثر من 1000 قيادي ومنتسب في مختلف القطاعات الواعدة، منهم 9 وزراء، و10 وكلاء وزارات، و15 مديراً عاماً، و99 مديراً تنفيذياً.

ويقدم المركز برامج نوعية وأنشطة هادفة تسهم في تأهيل شخصيات قيادية تتمتع بمهارات حيوية متنوعة، عملياً وحياتياً، وتستطيع التكيّف مع المستجدات والتعامل مع التغيرات بمرونة وذكاء، وتتمتع بالكفاءة وسعة الاطلاع التي تؤهلها لاتخاذ قرارات جوهرية وابتكار الحلول لتحديات المستقبل.