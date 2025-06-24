منتخب السيدات لكرة القدم يشارك في التصفيات الآسيوية بفيتنام

فيتنام في 24 يونيو/وام/ يشارك منتخب الإمارات للسيدات لكرة القدم في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا “أستراليا 2026”، والتي تستضيفها فيتنام خلال الفترة من 23 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

ويفتتح منتخب الإمارات مشاركته في التصفيات بمواجهة منتخب غوام يوم 29 يونيو الجاري، ثم يلاقي منتخب فيتنام في 2 يوليو المقبل ، على أن يختتم دور المجموعات بلقاء منتخب المالديف في 5 من الشهر نفسه،وتُقام جميع مباريات المجموعة على استاد “فييت تري”.

وغادرت بعثة المنتخب الوطني اليوم إلى فيتنام لخوض غمار التصفيات، وسط تطلعات كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية تؤهله إلى نهائيات البطولة القارية.

ويشارك في التصفيات 34 منتخباً تم توزيعهم على ثماني مجموعات، منها 6 مجموعات تضم أربعة منتخبات، ومجموعتان تضمان خمسة منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات البطولة التي تُقام في مارس 2026.

وتتنافس المنتخبات المشاركة على ثماني بطاقات مؤهلة للنهائيات، إلى جانب المستضيف منتخب أستراليا، والمنتخبات الثلاثة التي احتلت المراكز الأولى في النسخة الماضية من كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، وهي الصين (حاملة اللقب)، كوريا الجنوبية (الوصيفة)، واليابان (صاحبة المركز الثالث)