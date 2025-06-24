"الأولمبية الوطنية" واتحاد الكاراتيه يحتفلان باليوم الأولمبي العالمي

دبي في 24 يونيو/وام/نظم اتحاد الإمارات للكاراتيه، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، احتفالاً بمناسبة اليوم الأولمبي العالمي، الذي يُصادف 23 يونيو من كل عام، بحضور عدد من المسؤولين والرياضيين والمهتمين بالحركة الأولمبية.

وجاء تنظيم هذه الفعالية تأكيداً على حرص اللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد الكاراتيه على تعزيز دور الرياضة في المجتمع، وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي نمط حياة نشط وصحي، انسجاماً مع أهداف اليوم الأولمبي الذي يحتفي بقيم الرياضة والتنوع والتضامن العالمي.

وأُقيمت الفعالية في الصالة الرياضية بمدرسة شيفلد الخاصة، وتضمنت عروضاً في رياضة الكاراتيه، بحضور محمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وراشد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وإبراهيم النعيمي عضو مجلس الإدارة، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد.

وأكد راشد آل علي أن مشاركة الاتحاد في اليوم الأولمبي العالمي تعكس التزامه بنشر القيم النبيلة للرياضة والمساهمة في بناء جيل رياضي ملتزم.

وقال: "الرياضة لغة عالمية توحد الشعوب، والكاراتيه خصوصاً تُرسّخ مفاهيم الانضباط والاحترام والثقة بالنفس، وهي المبادئ التي نعمل على غرسها في الأجيال القادمة عبر مثل هذه المبادرات."