"شؤون التعليم الخاص في عجمان" يصدر تعميماً لتنظيم الأنشطة الصيفية دعماً لعام المجتمع

عجمان في 24 يونيو / وام / أصدر مكتب شؤون التعليم الخاص في إمارة عجمان تعميماً إدارياً في إطار التفاعل مع عام المجتمع 2025، موجهاً إلى جميع المدارس الخاصة في الإمارة، بشأن تنظيم الأنشطة الصيفية خلال إجازة الصيف للعام الحالي، بما يعزز من دور المؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع المحلي وتوسيع دائرة الأثر الإيجابي خارج الفصل الدراسي.

ويهدف التعميم إلى ضبط وتنظيم إقامة الأنشطة الصيفية (رياضية / ثقافية) داخل المدارس الخاصة، بما يضمن الامتثال للاشتراطات المعتمدة، ويعزز من سلامة الطلبة وجودة البرامج المقدمة، مع فتح المجال لمشاركة طلبة من خارج المدرسة ضمن ضوابط محددة، ما يرسّخ دور المدرسة كمركز مجتمعي فاعل.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان، أن "إصدار هذا التعميم يأتي انسجاماً مع رؤية الإمارة في تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية والمجتمع، وبما يدعم مستهدفات عام المجتمع عبر استثمار العطلة الصيفية في أنشطة بناءة وآمنة تُعزز من القيم الوطنية وتنمّي مهارات الطلبة في بيئة تراعي الثقافة المحلية وتلتزم بالأنظمة".

ودعا الهاشمي جميع المدارس الخاصة إلى الالتزام الكامل بمضمون التعميم، والتخطيط المسبق لأي نشاط صيفي بالتنسيق مع المكتب، مع ضمان إشراك أولياء الأمور، واحترام الخصوصية المجتمعية، وتوفير البيئة الآمنة والمحفزة للطلبة".

ويتضمن التعميم جملة من الضوابط أبرزها: ضرورة الحصول على إذن مسبق يحدد نوع النشاط وتواريخه، ، فصل الطلبة من الصف الخامس فما فوق، توفير الإشراف الكامل، الالتزام بإجراءات السلامة، والحصول على الموافقات من الجهات الرسمية المعنية.

ويأتي هذا التوجه ليؤكد الدور الحيوي للمدارس الخاصة كمحرك رئيسي في خدمة المجتمع، وتعزيز جودة الحياة التعليمية والاجتماعية في إمارة عجمان.