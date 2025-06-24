"استديو الشارقة" يخرج 19 شركة ناشئة ويؤهلها للتوسع الإقليمي والدولي

الشارقة في 24 يونيو/ وام / خرّج مركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع” دفعة عام 2024 من استوديو الشارقة للشركات الناشئة خلال يوم العروض النهائية الذي أقيم أمس في "يور سبيس" بمنطقة الجادة في الشارقة.

حضر التخريج سعادة نجلاء المدفع نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع” وسعادة سارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي للمركز وضمت الدفعة 19 شركة ناشئة أكملت برنامجاً مكثفاً امتد على مدار ستة أشهر بهدف دعم نموها وتمكينها من التوسع والوصول إلى أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي.

واستهدف البرنامج الشركات الناشئة العاملة في القطاعات الأربعة الرئيسية والتي تمثل مراكز التميز في شراع وهي تكنولوجيا التعليم والاستدامة والتصنيع والصناعات الإبداعية بهدف تمكينها على التوسع من خلال مجموعة مزايا وخدمات تتوزع بين الاستشارات وتأمين فرص التمويل والموارد الأساسية والاستشارات المتخصصة.

وتتوزع أجندة البرنامج على ثلاثة محاور رئيسة هي "التوسع" و"تأمين الفرص" و"الدعم" حيث يوفر للمشاركين فرصة الاستفادة من الوصول إلى شركاء "مراكز التميز" التي أطلقها "شراع" بهدف تحفيز وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة إلى جانب الوصول إلى الشركاء المحتملين ما يساعد الشركات الناشئة على تحقيق التقدم الذي تسعى إليه على صعيد العمليات الداخلية وتوسيع الفريق بكفاءة وفعالية.

وتم اختيار الشركات الناشئة في دفعة 2024 من بين أكثر من 2,300 طلب مشاركة من أكثر من 75 دولة وبلغ إجمالي التمويل الذي جمعته هذه الشركات نحو 19.3 مليون دولار وحققت مجتمعة إيرادات تفوق 21.9 مليون دولار كما استفادوا من دعم أكثر من 30 خبيرًا في مجالات إدارة الأعمال والتسويق وإدارة الموارد إلى جانب توفير مساحات عمل وترخيص لممارسة الأعمال في الشارقة.

يشار إلى أن استوديو الشارقة للشركات الناشئة يُعد منصة متكاملة لدعم الشركات التي تسعى لتوسيع نطاق أعمالها حيث يوفّر لرواد الأعمال الإرشاد الإستراتيجي والموارد العملية وفرص الوصول إلى الأسواق لمساعدتهم على تطوير نماذج أعمالهم وتعزيز جاهزيتهم للتوسع وتسريع مسيرة طرح منتجاتهم في أسواق جديدة إلى جانب تمكين النمو المستدام لمشاريعهم ذات الأثر.

وشكّل "يوم العروض النهائية" لاستوديو الشارقة للشركات الناشئة منصة حيوية جمعت مستثمرين ورواد أعمال وشركاء إستراتيجيين حيث أتيحت لهم الفرصة للتعرف على حلول مبتكرة جاهزة للتوسع والتفاعل المباشر مع رواد الأعمال.

ويعزز "يوم العروض النهائية" لاستوديو الشارقة للمشاريع الناشئة الدور المحوري الذي تؤديه الإمارة في تمكين المشاريع المدفوعة بالابتكار وترسيخ مكانتها كمركز عالمي لانطلاق الأعمال ذات الأثر الواسع والطموح الواقعي.