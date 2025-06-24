هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تحصد جائزة "أماكن العمل الملهمة" لعام 2025

أبوظبي في 24 يونيو / وام / أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة والمدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أن فوزالهيئة بجائزة "أماكن العمل الملهمة" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025 يُمثل لحظة فخر واعتزاز لفريق عملنا، ويؤكّد صواب هذا التوجّه، ويُذكّرنا بأن إعداد بيئة عمل بنفس القدر من الاهتمام والإبداع اللذين نوليهما لتنمية وتعزيز الطفولة المبكرة، سيُمكّننا حتماً من تحقيق إنجازات استثنائية وغير مسبوقة.

جاء ذلك بمناسبة الإعلان عن فوزهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بجائزة "أماكن العمل الملهمة" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025، مؤخرا لتُصنّف بذلك ضمن أفضل الجهات في المنطقة التي تتبنى نهجاً يضع الإنسان في صميم أولوياتها حيث تُمنح هذه الجائزة من قبل مجموعة "أماكن العمل الملهمة" تكريماً للمؤسسات الرائدة التي تُعزّز جهودها لترسيخ ثقافات عمل شاملة، وهادفة، ومحفّزة.

وتمّ اختيار الهيئة من بين نخبة من المؤسسات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث نالت الجائزة تقديراً لالتزامها بتوفير بيئة عمل محفّزةتدعم تطوّر وتمكين الكفاءات.

وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة والمدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: "تُمثل هذه الجائزة انعكاساً للإلهام الذي نستمده يومياً من الأطفال الذين نعمل من أجلهم، والذين كان لإبداعهم وخيالهم ومرونتهم الأثر الأكبر في تشكيل رؤيتنا وتوجيه جهودنا لبناء بيئة عمل ملهمة ومحفّزة. ونحن ملتزمون دائماً بترسيخ ثقافة عمل تواكب الشغف والفضول والقوة عند الصّغار".

وقد تأسست هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة عام 2019، بهدف دعم نمو الطفل وصحته على النحو الأمثل، بدءاً من المراحل الأولى من الحمل وحتى سن الثامنة. وتلعب ثقافتها الداخلية، القائمة على الثقة والشمولية والرؤية المشتركة، دوراً محورياً في دفع عجلة الابتكار، وإحداث تغييرات مستدامة في برامجها المتعلقة بالصحة والتغذية، وحماية الطفل، ودعم الأسرة، والتعليم المبكر.

ومن المبادرات التي أصبحت جزءاً من ثقافة مكان العمل، وألهمت عدداً من الجهات الأخرى في أبوظبي لتبنّيها؛ أيام الجمعة الخالية من الاجتماعات، وأيام الاستكشاف، وسياسة حظر التواصل المتعلق بالعمل بعد ساعات العمل وخلال عطلات نهاية الأسبوع، إلا في حالات الضرورة القصوى.

كما تقوم الهيئة بتزويد كل موظف جديد بدليل إرشادي حول ثقافة العمل، بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية، بالإضافة إلى إعداد تجربته ورحلته المهنية بعناية فائقة من مرحلة التوظيف وحتى آخر يوم عمل له.

ومع احتفالها بعامها العاشر، تُعدّ جوائز "أماكن العمل الملهمة" من أبرز الجوائز العالمية المرموقة التي لا تعتمد على الاستبيانات، بل تُكرّم المؤسسات التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها ومحوراً لجميع أعمالها. ويتم تقييم المؤسسات المشاركة استناداً إلى ست ركائز أساسية هي، الثقافة والهدف، والقيادة، والرفاهية، والشمول، وصوت الموظف، وتجربة الموظف. ويجري اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة من الخبراء الإقليميين، وذلك عبر عملية تقييم دقيقة وشفافة.