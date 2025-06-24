المنتدى الإسلامي يواصل أعمال الدورة العلمية الـ25

الشارقة في 24 يونيو / وام / واصلت الدورة العلمية الخامسة والعشرون التي تستمرحتى 3 يوليو المقبل أعمالها تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة فعالياتها في أسبوعها الأول بجامع المغفرة، وسط حضور وتفاعل واسع من طلبة العلم والجمهور العام.

وتأتي الدورة التي ينظمها المنتدى الإسلامي في الشارقة تحت عنوان "ويعلّمكم الله"، لنشر الثقافة الإسلامية، وتأصيل العلم الشرعي من مصادره الأصيلة، وتنمية الوعي الفقهي والإيماني والقرآني، بما يعزز الربط بين العلم والعمل، وبين المعرفة والسلوك.

وحرصت الدورة على تهيئة بيئة تعليمية شاملة تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع وإطلاق نشاط مصاحب للأطفال في قسم النساء يتضمن برامج تربوية وترفيهية هادفة، تسهم في تعزيز القيم والمعارف الدينية لدى النشء، وتسهيل حضور الأسر واستفادتهم الجماعية من المحاضرات.