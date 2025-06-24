مركز أبوظبي للغة العربية ينظم فعالية حول "جمال الحرف العربي"

أبوظبي في 24 يونيو/وام/ انطلقت اليوم فعالية "جمال الحرف العربي" التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية على مدى يومين في المجمع الثقافي بأبوظبي.

تأتي الفعالية ضمن خطة البرنامج الصيفي 2025 التي تستهدف إبراز أهمية الحرف العربي باعتباره جزءاً من التراث الثقافي، وتقديراً لجمالياته، وتاريخه العريق، وفي إطار تعزيز الوعي بأهمية الخطّ والحرف بوصفه إبداعا راقيا ضمن الفنون التراثية اللصيقة باللغة العربية.

احتفت الفعالية - التي تنسجم مع توجّهات دولة الإمارات، ورؤيتها المستقبلية لإعداد أجيال مبدعة فكرياً، وثقافياً، وفنياً - في يومها الأول بجماليات الخط العربي، من خلال تخصيص أقسام تجمع بين عرض نسخ لمخطوطات نادرة، ومخطوطات مصوّرة بالخط العربي، وورش تفاعلية، وتجارب إبداعية، يصاحبها شرح لتقنيات الكتابة، والأدوات المستخدمة، واستعراض تقنيات رسم الخطوط والحروف على أنغام عزف على آلة القانون.

واستضافت الفعالية الفنان خالد الجلاف، رئيس جمعية الإمارات لفن الخط العربي الذي ألقى محاضرة بعنوان، “تاريخ الخط العربي” في اليوم الأول استعرض خلالها مراحل تطور الخط من العصر الجاهلي حتى العصر الحديث وأوضّح الفروقات بين أنواع الخطوط العربية.

وأتاحت الجلسة للحضور من الأطفال، والناشئة، والشباب، تجربة كتابة الحروف بأنفسهم، في أجواء تفاعلية، ومشجّعة.

وتشمل فعاليات اليوم الثاني ورشا موجهة لفئة الأطفال، يتم خلالها استعراض رسم الخطّ بالتعاون مع خطاطات محترفات، بمساعدة منسقة المعرض الفنانة ضي النعيمي، عضو جمعية الإمارات لفن الخط العربي.

تعكس الفعالية جهود مركز أبوظبي للغة العربية، في الكشف عن إبداعات المواهب من عمر 9 إلى 35 عاماً، في مجال الخط العربي، سواء كانت خطوطهم بدائية، أو تقليدية، أو متطورة وصقل معارفهم بالمزيد من المعلومات عن فن الخط العربي، ودعم الموهوبين.