النائب العام للاتحاد يشارك في حلقة نقاشية ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي بسانت بطرسبرغ

سانت بطرسبرغ في 24 يونيو/ وام / شارك معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد في الحلقة النقاشية التي نظمتها النيابة العامة لدى روسيا الاتحادية، وذلك ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ مؤخرا.

وتناولت الحلقة النقاشية موضوع "سبل تخفيف الأعباء التنظيمية والإدارية كأحد الشروط الأساسية لضمان حرية مزاولة الأعمال وجذب الاستثمارات ذات المنفعة المتبادلة"، وناقش ممثلو الدول المشاركة أهمية تعزيز ثقة المستثمرين بدور أجهزة النيابة العامة في ريادة الأعمال وحماية حقوق المستثمرين، كما جرى تبادل وجهات النظر حول الاستراتيجيات والآليات الحديثة لمواجهة التحديات المشتركة، والحد من الأعباء الإدارية والتنظيمية التي قد تعيق بيئة الأعمال.

وقدّمت النيابة العامة ورقة عمل أكدت من خلالها التزامها الراسخ بمواصلة العمل المشترك لتحقيق العدالة الناجزة، وتطوير الأطر القانونية بما يعزز من حماية الاستثمارات، ويحد من الإجراءات البيروقراطية، ويوفّر بيئة تشريعية وتشغيلية مرنة وجاهزة للتصدي بمهنية للجرائم الاقتصادية والانتهاكات التي تستهدف المناخ الاستثماري.

وأشار المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي إلى أن مشاركة النيابة العامة الاتحادية في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي يأتي في إطار حرصها على ترسيخ الشراكات الدولية في المجالات القضائية والقانونية، والتأكيد على التزامها برسالة العدالة وحماية النظام القانوني والاستثماري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً انفتاح دولة الإمارات على جميع التجارب والخبرات الدولية وحرصها على بناء علاقات متينة مع دول العالم وعقد شراكات بناءة.

وعلى هامش المنتدى، التقى معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، بمعالي النائب العام في روسيا الاتحادية السيد إيغور كراسنوف، حيث جرى استعراض سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين الجانبين، لا سيما في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، والجرائم العابرة للحدود، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العدلية والثقافة القانونية.

كما حضر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي الاجتماع الأول لفريق العمل الإماراتي–الروسي المشترك المتخصص بمكافحة الجريمة وحماية الحقوق، واستمع إلى عرض مفصل حول الإنجازات التي حققها الفريق في إطار تبادل المعلومات والخبرات، والمساهمة في تنمية التعاون المستقبلي بين البلدين وتعزيز كفاءة وقدرة المنظومات القضائية على مواجهة التحديات والتهديدات العابرة للحدود.

ترأس الوفد معالي النائب العام، وضم كلاً من المحامي العام أحمد عبد الله الحمادي، والمحامي العام خالد مبارك المدحاني، والمحامي العام أحمد محمد الملا، ورئيس النيابة سالم خليفة الغفلي، ورئيس النيابة طارق علي النعيمي، ورئيس النيابة د. سليمان سالم الكعبي، ورئيس النيابة عبيد أحمد العبدولي، والأستاذ د. عبدالله خليل الحمادي، والأستاذ سيف علي القمزي، والأستاذ عادل إبراهيم المرزوقي، والأستاذ أحمد عبدالله الشامسي.