نادي الشارقة بطلاً للدولة في بطولة الدراجات الهوائية E Cycling

الشارقة في 24 يونيو / وام / تُوج نادي الشارقة الرياضي بطلاً للدولة في أول سباق افتراضي للدراجات الهوائية E Cycling لفئة الشباب وحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية عن طريق دراجه المتألق سيف محمد ثاني.

ونجح دراج النادي من التفوق على جميع منافسيه وبفارق زمني كبير في المرحلة النهائية للسباق والتي أقيمت بمباني اتحاد الإمارات للدراجات بالشارقة ليكون نادي الشارقة هو أول نادٍ في الدولة يتُوج بهذه البطولة التي نظمها اتحاد اللعبة للمرة الأولى في الإمارات والمعترف بها من الاتحاد الدولي للدراجات UCI.

وكان لاعب النادي تجاوز المراحل الثلاثة الأولى بنجاح كبير قبل أن يصل للمرحلة الأخيرة والتي شهدت منافسة محتدمة بين 5 لاعبين في فئة الشباب من أندية الحمرية و خورفكان ونادي أبوظبي لمسافة 26,5 كلم والتي توجها دراج الملك بالمركز الأول.