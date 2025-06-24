المجلس البلدي وبلدية الشارقة يطلقان مبادرة ريادية شبابية لدعم الشباب المقبلين على الزواج

الشارقة في 24 يونيو / وام / أطلق المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة بالتعاون مع إدارة التنمية الأسرية وفروعها برنامج الشباب المستقبل المستدام كأول مبادرة ريادية شبابية هي الأولى من نوعها وذلك خلال حفل أقيم اليوم في مسرح الجامعة القاسمية ليشكل البرنامج خطوة مهمة لدعم الشباب المقبلين على الزواج من موظفي البلدية، وتمكينهم وتذليل العقبات أمامهم لبناء أسرة متماسكة وقوية تساهم في تطور المجتمع وازدهاره إذ يعكس البرنامج توجه الدولة لدعم وتعزيز الأسرة كركيزة أساسية في المجتمع وسيشمل البرنامج خلال مراحل تنفيذه الدعم المادي والمعنوي والإرشاد النفسي ودورات تدريبية وتوعوية متنوعة.

حضر حفل الإطلاق سعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة وأعضاء المجلس البلدي ولفيف من المسؤولين من مختلف الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة والشباب المستهدفين من البرنامج.

وأكد سعادة سالم علي المهيري : يأتي هذا البرنامج تماشياً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لبناء الأسرة القوية المتماسكة وتوفير احتياجاتها والاهتمام بها وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي كما يأتي البرنامج لتمكين الشباب وتذليل التحديات والعقبات من أجل الزواج وفق أسس سليمة وواضحة تضمن استقرارهم النفسي والاجتماعي وتُسهم في بناء مجتمع متماسك مشيراً إلى أنه سيساهم في تحقيق قفزة نوعية من أجل بناء الأسرة، وإتاحة الفرصة للشباب المقبلين على الزواج للبدء بالتخطيط السليم لمستقبلهم ومستقبل أسرتهم، ليكونوا فاعلين ومؤثرين ولهم الدور البارز في مسيرة البناء والتطوير.

من جانبه أوضح سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية تقدم الدعم اللازم لنجاح البرنامج لما له من أهمية ودور بارز لتمكين الشباب باعتباره برنامج طموح ومثالي يعكس القيم الأصيلة للمجتمع ويرسخ أهمية الزواج لبناء الأسرة كما يعكس حرص المجلس البلدي والبلدية على السير على نهج صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي أولى جل اهتمامه بالأسرة وتوفير الحياة السعيدة لأبنائه المواطنين كما يشكل البرنامج حلقة وصل مع الشباب المقبلين على الزواج وتمكينهم في مختلف المجالات وتزويدهم بالمعرفة والتوجيه لبناء حياة مستقرة مشيراً إلى أن البرنامج يشكل خطوة استراتيجية لتمكين الكوادر الوظيفية وتقديم الدعم المعنوي والمعرفي لهم للمضي قدماً نحو المستقبل المشرق وتكوين أسرة تسودها الألفة والمودة.

وأكدت سعادة موضي الشامسي رئيس إدارة التنمية الأسرية وفروعها أن البرنامج يعكس التزام المؤسسات والجهات الحكومية في تقديم أوجه الدعم المختلفة لتعزيز استقرار الأسرة وتهيئة الشباب للحياة الزوجية وتوفير احتياجاتهم ولا شك أن هذا البرنامج يشكل مرحلة مهمة لتشجيع الشباب وتوضيح مفاهيم جديدة للبدء ببناء الأسرة التي تشكل لبنة أساسية للمجتمع وتطوره وازدهاره.

وقدمت عائشة المطوع السويدي عضو المجلس البلدي لمدينة الشارقة رئيس برنامج الشباب المستقبل المستدام عرضاً شاملاً تناول أهداف البرنامج ومدة تنفيذه وآليات الدعم المادي والمعنوي التي سيتم تقديمها للشباب المقبلين على الزواج ومبررات البرنامج وآلية تقديم الدعم والتوجيه الإرشادي والنفسي ودور الشركاء الاستراتيجيين المساهمين في البرنامج كإدارة التنمية الأسرية وفروعها ودائرة التنمية الاقتصادية وغيرها من الجهات الداعمة والمشاركة مشيرة إلى أن البرنامج سيتم تنفيذه على مراحل وسيشمل أعدادا أخرى من الشباب المقبلين على الزواج من مختف الجهات الحكومية.

واستعرضت موزة سيف الشحي السويدي مدير إدارة الإرشاد الأسري في إدارة التنمية الأسرية آليات دعم البرنامج وما سيتم توفيره من تدريب للشباب المقبلين على الزواج للمساهمة في نجاحه ودعم هذه الفئة من المجتمع لتمكينهم ودعمهم وتأهيلهم من أجل بناء الأسرة والمشاركة في مسيرة البناء وخدمة الوطن والمجتمع.

واختتم الحفل بجلسة هادفة قدمها فضيلة الشيخ الدكتورة عزيز فرحان العنزي تناول خلالها أهمية الزواج والأسرة كمؤسسة اجتماعية تقوم على الألفة والمودة ودورها في تخريج جيل قادر على البذل والعطاء وخدمة المجتمع وسبل الحياة الزوجية السعيدة القائمة على الألفة والتفاهم والاحترام المتبادل موجهاً نصائح مهمة للشاب المستهدفين من البرنامج.

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