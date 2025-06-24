انطلاق برنامج التدريبات الصيفية لـ"نادي الفرجان"

دبي في 24 يونيو/وام/أطلقت "فرجان دبي" برنامج التدريبات الصيفية لنادي الفرجان لكرة القدم للفئات العمرية من مواليد 2009 وحتى مواليد 2019 وذلك بالشراكة مع أكاديمية هاتريك.

تقام التدريبات في 3 مدارس بإمارة دبي هي مدرسة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار ومدرسة حمدان بن راشد بالورقاء ومدرسة القيم بمنطقة البرشاء 2 وتستمر حتى 30 سبتمبر المقبل.

وأوضحت “فرجان دبي” أن هناك إقبالا كبيرا من الأسر على إشراك أبنائهم في التدريبات الصيفية لناي الفرجان إيماناً منها بدوره في توفير بيئة رياضية محفّزة داخل الأحياء السكنية تمكّن الأطفال والشباب من ممارسة الرياضة ضمن إطار احترافي يشمل جميع الأعمار وبلغ عدد المتقدمين حتى بداية النصف الثاني من شهر يونيو الجاري 219 لاعباً.

وأكدت علياء الشملان مديرة فرجان دبي أن انطلاق تدريبات نادي الفرجان بالتعاون بين فرجان دبي وأكاديمية هاتريك يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة رياضية متكاملة للأطفال والشباب في الأحياء السكنية بدبي بهدف تطوير مهاراتهم الفنية والرياضية والبدنية.

وأعربت عن سعادتها بالإقبال الكبير الذي شهدته الأيام الأولى من انطلاق البرنامج التدريبي والذي يعكس وعي المجتمع بأهمية دمج الرياضة في حياة الأطفال واليافعين.