المركز الوطني للتأهيل يطلق سلسلة من الفعاليات احتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

أبوظبي في 24 يونيو / وام / شارك المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف الـ 26 من يونيو من كل عام وذلك ضمن جهود وطنية متواصلة لترسيخ الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية والعلاج والتأهيل.

وبهذه المناسبة، أطلق المركز سلسلة من الفعاليات التوعوية وورش العمل والندوات الموجهة إلى فئات مختلفة من المجتمع، إلى جانب حملات إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى رفع الوعي وترسيخ ثقافة الوقاية داخل الأسرة وتعزيز المسؤولية المجتمعية في مواجهة هذه الآفة.

وتتضمن مشاركة المركز مجموعة من الفعاليات الميدانية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، من أبرزها "ملتقى الوقاية من المخدرات 2025" الذي يُقام تحت شعار "أسرة واعية.. مجتمع آمن" في جاليريا مول بجزيرة المارية في أبوظبي، بتنظيم من وزارة الداخلية وبالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات وشرطة أبوظبي، وذلك خلال الفترة من 20 – 29 يونيو الجاري .

ويشهد الملتقى سلسلة من الورش التثقيفية والفعاليات التفاعلية الموجهة للأسر والشباب، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من المخدرات.

وينظم المركز فعالية ملتقى اليوم العالمي لمكافحة المخدرات "من الوقاية .. إلى التعافي" في الفلاح مول بأبوظبي، وأخرى في العين مول بمدينة العين، وذلك بالشراكة مع إدارة مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي، خلال الفترة من 25 - 29 يونيو الجاري، كما ينظم المركز سباقاً رياضياً توعوياً في ياس مول بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، يقام في 29 يونيو، بهدف تعزيز أهمية النشاط البدني كجزء من نمط حياة صحي يساهم في الوقاية من الإدمان، ويشارك في فعالية ميدانية تقيمها شرطة دبي في دبي فيستيفال سيتي مول في 1 يوليو، ضمن أنشطة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

و أطلق المركز حملة توعوية شاملة تغطي جميع إمارات الدولة، تشمل بث رسائل توعوية عبر شاشات محطات أدنوك المنتشرة في 100 موقع، موزعة على النحو التالي؛ 46 محطة في أبوظبي، 19 في العين، 8 في منطقة الظفرة، 13 في دبي، و14 في الإمارات الشمالية، كما أطلق المركز حملة إعلانية عبر شاشات مشروع القناة في أبوظبي، تضمنت بث رسائل توعوية على مدار يوم 26 يونيو عبر 15 شاشة رقمية.

وأكد يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل أن "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يمثل دعوة عالمية لتكثيف الجهود في سبيل الوقاية من هذه الآفة وتعزيز التضامن المجتمعي لحماية الأفراد، لا سيما الشباب، من الوقوع في براثن الإدمان؛ إذ يواصل المركز الوطني للتأهيل أداء رسالته الوطنية من خلال تقديم خدمات علاجية وتأهيلية وفق أعلى المعايير، إلى جانب دوره الحيوي في التوعية المجتمعية والبحث العلمي، مستندًا إلى نهج شمولي يجمع بين الجانب العلاجي والوقائي ".

وأشار الكتبي إلى أن "المركز يعمل بشراكات فاعلة مع الجهات الصحية والتعليمية والأمنية على المستويين المحلي والدولي، ما يسهم في تطوير منظومة متكاملة ترتكز على أسس علمية وإنسانية فعّالة في التصدي لآفة المخدرات".

ويقدم المركز الوطني للتأهيل برامج علاجية متكاملة، ومبادرات وقائية تستهدف المدارس والجامعات، كما يواصل التزامه برسالته الإنسانية والوطنية، في سبيل بناء مجتمع خال من المخدرات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة والرفاه وجودة الحياة.