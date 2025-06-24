دائرة البلديات والنقل تصدر دليلاً لتخطيط وتصميم دورات المياه العامة في إمارة أبوظبي

أبوظبي في 24 يونيو / وام / أصدرت دائرة البلديات والنقل دليلاً شاملاً لتخطيط وتصميم دورات المياه العامة في إمارة أبوظبي، بهدف توفير مرافق صحية آمنة وشاملة تعزز من جودة الحياة وتدعم المظهر الحضري العام للإمارة.

يتضمن الدليل، الذي يعد مرجعاً تنظيمياً وفنياً، اشتراطات تخطيطية وتصميمية واضحة تضمن توزيع دورات المياه العامة في مواقع استراتيجية مثل الشواطئ، والحدائق، ومحطات النقل العام، والمناطق التجارية المزدحمة، إلى جانب معايير متكاملة تضمن سهولة الوصول للجميع، ويشجع على اعتماد التصاميم الصديقة للبيئة والاستخدام الفعّال للموارد.

ويحدد الدليل أنواع دورات المياه التي يمكن اعتمادها، سواء العادية أو الآلية منها، وذلك إضافةً إلى إرشادات دقيقة تتعلق بالتهوية، والإضاءة، ومواد البناء المستعملة، ونظم التشغيل والصيانة.

وأكد الدليل على ضرورة توفير مرافق مخصصة لمختلف الفئات، بما في ذلك غرف العناية بالأطفال والرضّع، ومرافق أخرى مواءمة لأصحاب الهمم، بما يتوافق مع معايير كود أبوظبي الدولي للبناء، وذلك تماشياً مع نظام التقييم "سهل" الذي أطلقته الدائرة مؤخراً.

ويتميز الدليل بتركيزه على تعزيز شعور المستخدمين بالأمان، بما في ذلك ضمان وضوح خطوط الرؤية لمحيط المرافق، وتوفير الإضاءة الكافية فيها، وتركيب كاميرات مراقبة عند المداخل والمخارج.

وقال سعادة عبدالله محمد البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية بالإنابة "يأتي إصدار هذا الدليل في إطار التزام الدائرة بتوفير بيئة عمرانية مستدامة وصحية تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتلبي احتياجات سكان وزوار الإمارة، بما يسهم بتعزي جودة الحياة ويعكس الوجه الحضاري لأبوظبي".

ودعت الدائرة جميع المختصين في تخطيط وتصميم وتركيب وصيانة وتشغيل وإدارة دورات المياه العامة، إلى الالتزام الكامل بالمعايير الواردة في الدليل عند تصميم وتنفيذ هذه المرافق.