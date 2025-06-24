“شمس” تنظم بطولة الرياضات الإلكترونية 28و 29 يونيو

الشارقة في 24 يونيو/وام/ تنظم مدينة الشارقة للإعلام “شمس” بمقرها يومي 28 و 29 يونيو الجاري بطولة الرياضات الإلكترونية بمشاركة نخبة من اللاعبين وعشاق الرياضات الإلكترونية من مختلف أنحاء الدولة و ذلك في خطوة تهدف إلى دعم المواهب الشابة وتعزيز حضورها في مجالات الإعلام الرقمي والتقني.

تتضمن البطولة ثلاث منافسات رئيسة لألعاب الفيديو الأكثر شعبية وهي بطولة فيفا 25 (2 ضد 2) بجائزة مالية قدرها 40 ألف درهم، وبطولة فيفا 25(1 ضد1) بجائزة مالية قدرها 20 ألف درهم وبطولة ekken 8، بجائزة مالية قدرها 40 ألف درهم ما يجعلها واحدة من أبرز الفعاليات الإلكترونية في إمارة الشارقة والدولة والمنطقة من حيث حجم الجوائز وتنوع الألعاب.

تسعى مدينة الشارقة للإعلام من خلال هذه البطولة إلى تعزيز ثقافة الرياضات الإلكترونية وتشجيع المواهب الشابة على خوض المنافسات في بيئة احترافية ومشجعة تواكب تطلعات الجيل الرقمي الجديد وتفتح أمامه آفاقاً جديدة في مجالات الإعلام والترفيه والإبداع.