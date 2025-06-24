456 مشاركا في ثاني المنافسات من جولات الإمارات الصيفية لقفز الحواجز

الشارقة في 24 يونيو / وام / استضاف نادي الشارقة للفروسية والسباق أمس الأول المنافسات الصيفية الثانية من جولات الإمارات الصيفية لقفز الحواجز بتنظيم وإشراف من اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بميدان الصالة المغطاة بالنادي بمشاركة كبيرة من فرسان الأندية في الدولة بمجموع 456 مشاركة.

حضر المنافسات الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق وسلطان محمد خليفة اليحيائي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية مدير عام نادي الشارقة للفروسية وعدد من ملاك خيول القفز وجمهور غفير.

وأكد سلطان محمد خليفة اليحيائي أن المنافسات الصيفية تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز استمرارية رياضة القفز على مدار العام وتوفير بيئة تدريبية وتنافسية متميزة للفرسان داخل الدولة مضيفا أننا نسعى من خلال هذه الجولات إلى الحفاظ على نسق الأداء العالي لدى فرسان الإمارات وتوفير فرص متواصلة للمشاركة والتطوير بما ينعكس على جاهزيتهم للمنافسات الإقليمية والدولية ونفخر بما يقدمه نادي الشارقة من مرافق متكاملة وبيئة احترافية داعمة للفرسان في مختلف المستويات.

وسيطر فرسان نادي الشارقة للفروسية على المركز الأول في 4 منافسات بحواجز 120 و130 سم وأحرز عمرو جمال محمد ثنائية بصحبة «زازو زد» وأحرز فوزه الأول في منافسة المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة على حواجز الـ 120 سم بمشاركة 65 فارساً نجح منهم 9 من فرسان نادي الشارقة ضمن أفضل 12 مركزاً في المنافسة.

ثم انتقل الفارس عمرو جمال إلى صدارة أهم منافسات الأسبوع بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز مفتوحة المشاركة بحواجز 130 سم وتنافس فيها 24 فارساً وسيطر فرسان نادي الشارقة على المراكز من الأول وحتى الحادي عشر وأولهم عمرو جمال مع «زازو زد» وبزمن التمايز 37.03 ثانية.

وحافظ الفارس داؤود بورزاي مع «لامارا» على المركز الثاني الذي أحرزه للمرة الثانية على حواجز الـ 130 سم وأنهى التمايز في 37.62 ثانية و أحرزت المركز الثالث الفارسة أميليا موسيكا مع «كورليو» بزمن التمايز 38.07 ثانية بعد أن كانت في صدارة منافسة المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة على حواجز الـ 130 سم بمشاركة 17 فارساً والمراكز الستة الأوائل لفرسان نادي الشارقة.

وفي منافسة الجولة الواحدة ليست ضد الزمن والمطلوب إكمالها دون خطأ عبر مسار بحواجز بين «80 ـ 90» سم بمشاركة 78 فارساً تنافس منهم 60 فارساً من فئة المبتدئين المتقدمة «3» والمبتدئين والأشبال وخيول القفز الصغيرة عمر 4 سنوات نجح 35 في إكمال الجولة دون خطأ واعتبرتهم لجنة التحكيم فائزين.

وللفئات نفسها وبذات المواصفات والارتفاع أقيمت منافسة اليوم الثاني وتنافس فيها 63 فارساً نجح منهم 22 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ وضمن الزمن المسموح واعتبرتهم لجنة التحكيم فائزين.

و بمستوى أعلى أقيمت منافستان لفئات المبتدئين المتقدمة «3» والمبتدئين والأشبال بحواجز بين «100 ـ 110» سم الأولى تنافس فيها 87 فارساً وأكملها دون خطأ 25 فارساً واعتبرتهم لجنة التحكيم فائزين والثانية تضمنت 99 اسماً تنافس منهم 61 فارساً نجح 24 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ ضمن الزمن المسموح واعتبرتهم لجنة التحكيم فائزين.

ويواصل موسم الإمارات الصيفي لقفز الحواجز فعالياته بنجاح لافت حيث يستضيف كل من نادي الشارقة للفروسية والسباق ونادي بوذيب للفروسية في العاصمة أبوظبي سلسلة من 10 منافسات صيفية تقام بإشراف مباشر من اتحاد الإمارات للفروسية والسباق كما يحرص نادي الشارقة للفروسية والسباق على تنظيم مجموعة من المنافسات الصيفية التدريبية الخاصة بفرسانه.

يشار إلى أن مدرسة التدريب في نادي الشارقة استقبلت أكثر من 9500 متعلم للتدريب على الفروسية بمختلف المجالات منذ تأسيسها ويبلغ عدد الفرسان المتدربين في مدرسة التدريب حالياً ما يقارب الـ 300 فارس وفارسة وتقوم إدارة النادي بصرف جهد كبير لتطوير مدرسة التدريب لتكون مواكبة لاحدث ما تشهده رياضة الفروسية العالمية و النامية بإستمرار في الدولة من خلال اختيار مدربين و مشرفين من افضل الخبرات لتنشئة جيل من الفرسان يبرز أصالة هذه الرياضة العريقة .