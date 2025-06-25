فلامنجو وتشيلسي يتأهلان لدور الـ16 من مونديال الأندية

أورلاندو في 25 يونيو /وام/ تأهل فريقا فلامنجو البرازيلي، وتشيلسي الإنجليزي إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد تصدرهما المجموعة الرابعة في البطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي المباراة الأولى تعادل فلامنجو، مع لوس أنجلوس الأمريكي 1-1 في المباراة التي أقيمت في وقت مبكر من صباح اليوم بتوقيت الإمارات على ملعب كامبينج وورلد ستاديوم في أورلاندو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لمرحلة المجموعات، ليرفع الأول رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، فيما ودع لوس أنجلوس منافسات البطولة في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

وفي ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، فاز تشيلسي الإنجليزي، على الترجي التونسي 3-0، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، ويودع الترجي البطولة في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.