إجلاء أكثر من 80 ألف شخص نتيجة الفيضانات جنوب غرب الصين

قوييانغ في 25 يونيو /وام/ تسببت الأمطار الغزيرة المستمرة وتدفقات المياه في فيضانات شديدة في محافظتين بمقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين، ما دفع السلطات هناك إلى إجراء عمليات إجلاء جماعية.

وتم حتى الساعة 2:30 من ظهر يوم أمس إجلاء نحو 49 ألف شخص في محافظة رونغجيانغ، و32 ألف شخص في محافظة تسونغجيانغ، وتم رفع مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ للسيطرة على الفيضانات إلى المستوى الأول، وهو الأعلى، في كلتا المحافظتين.

وشهدت محافظة رونغجيانغ، المعروفة بدوري "تسون تشاو" لكرة القدم الريفية، والذي يضم أكثر من 100 فريق قروي ويجذب العديد من المشجعين من جميع أنحاء البلاد، عواصف مطيرة غزيرة ابتداء من الساعة الـ8:00 مساء يوم الإثنين الماضي، حيث تجاوز منسوب المياه بأحد المواقع على نهر دوليو مستوى التحذير بمقدار 6.68 متر حتى الساعة الـ2:00 ظهر أمس، وغمرت المياه بارتفاع ثلاثة أمتار ملعب "تسون تشاو" لكرة القدم.

ونشرت فرق الإنقاذ، بما في ذلك رجال الإطفاء والمتطوعون، قوارب ومعدات أخرى لأعمال الإنقاذ في المحافظتين، كما خصصت إدارة الطوارئ بالمقاطعة مواد إغاثة من الكوارث للمحافظتين عبر السكك الحديدية الفائقة السرعة والنقل البري.

وفي مدينة قويتشو أيضا، تسببت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار في انهيار جزء من جسر على طريق سريع في محافظة ساندو، في حين لم يُبلغ عن أي إصابات حتى الآن.

-خلا-