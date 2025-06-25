"بروج" تطبق عمليات التحكم الذاتي المدعومة بحلول الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 25 يونيو /وام/ أعلنت "بروج بي إل سي"، تعاونها مع شركة "هانيويل" لإجراء اختبارات "إثبات مفهوم" في مصنعها بالإمارات، بالاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي، بهدف إحداث نقلة نوعية في العمليات التشغيلية والكفاءة الإنتاجية للشركة.

وتعمل "بروج" و"هانيويل"، من خلال هذا التعاون، على تطوير أول غرفة تحكم تعمل بشكل ذاتي في قطاع البتروكيماويات وتقوم بتنفيذ العمليات في الوقت الفعلي بالاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج"، إن برنامج بروج للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والتحول الرقمي، يسهم في إرساء معايير جديدة في العمليات التشغيلية والابتكار وأداء الأعمال، مشيرا إلى أن الشركة ستتمكن، من خلال التعاون مع رواد عالميين في مجال الذكاء الاصطناعي مثل "هانيويل"، من تسريع نموها ورفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز القيمة لمساهميها.

وأضاف أن هذا المشروع يدعم رفع القدرات التنافسية للشركة؛ لتحقيق المزيد من النجاحات في دولة الإمارات وترسيخ ثقافة الابتكار والاستدامة في القطاع الصناعي، منوها إلى أن الشركتين ستوظفان خبراتهما في مجال تقنيات العمليات وقدرات التحكم الذاتي لتحديد الفرص الجديدة لتطبيق حلول "وكلاء الذكاء الاصطناعي" والخوارزميات المتقدمة لتعلم الآلة في عمليات "بروج" التشغيلية.

من جانبه، قال جورج بو متري، رئيس شركة "هانيويل" للأتمتة الصناعية في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وآسيا الوسطى، إن إدماج حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في العمليات الأساسية، يسهم في الوصول إلى مستويات جديدة من الكفاءة والسلامة والأداء.

ويهدف التعاون إلى تطبيق تقنيات "إثبات المفهوم" على عمليات التحكم الذاتي لتعزيز عمليات "بروج" في منشآتها بمدينة الرويس الصناعية، وإرساء معايير جديدة للكفاءة والاستدامة في صناعة البتروكيماويات من خلال الاستفادة من قدرات التحكم الذاتي.

كما يمثّل المشروع عنصراً أساسياً لـ"برنامج بروج للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والتحول الرقمي"، والذي من المتوقع أن يُحقق قيمة إضافية قدرها 2.1 مليار درهم خلال العام الجاري، بعد نجاحه في خلق قيمة إجمالية وصلت إلى 2.1 ملياردرهم في 2024 بفضل محفظته المتنوعة التي تضم أكثر من 200 مبادرة تغطي مجالات رئيسة مثل، العمليات التشغيلية والصحة والسلامة والمبيعات والاستدامة وتطوير المنتجات المبتكرة.