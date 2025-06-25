"شخبوط الطبية" تفتتح عيادة متخصصة بصحة المسافرين

أبوظبي في 25 يونيو /وام/ أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى ‏المنشآت الطبية التابعة لمجموعة ‏‎"‎بيورهيلث"، اليوم عن افتتاح عيادة جديدة متخصصة في مجال صحة المسافرين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية الاحتياجات الصحية المتنامية للمسافرين من الدولة وإليها، بما يسهم في تعزيز صحتهم ودعم سلامة المجتمع بشكل عام.

وتسهم الاستشارات الوقائية المقدمة في عيادة صحة المسافرين في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بشكل فعّال في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالسفر؛ إذ توفر العيادة خدمات طبية شاملة تغطي مرحلتي قبل السفر وبعده، وتهدف إلى الوقاية من الأمراض المرتبطة به والتعامل معها بكفاءة، وذلك من خلال كادر طبي متعدد التخصصات يضم أطباء الأمراض المعدية، وممرضي طب السفر، والصيادلة، وموظفي المختبر.

وأكد الدكتور زاهر بابكر، استشاري ورئيس قسم طب المناطق الحارة والأمراض المعدية بالإنابة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حرص "المدينة" على ترسيخ معايير التميز في الرعاية الصحية على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أن العيادة ستوفر رعاية شاملة وخبرة طبية متخصصة تمكن الأفراد من الاستعداد الجيد للسفر، وتعزيز وقايتهم وثقتهم، ما يضمن لهم راحة البال طوال فترة السفر وبعد عودتهم.

وتقدم عيادة صحة المسافرين خدمات تشمل الاستشارات قبل السفر، وإرشادات صحية قائمة على الأدلة، مصممة وفقاً لوجهة السفر والحالة الصحية لكل مسافر، بما يضمن تلبية احتياجاته الصحية على نحو دقيق يتماشى مع مسار رحلته، إلى جانب اللقاحات الأساسية للسفر الدولي، مثل لقاح الحمى الصفراء، ولقاح التهابات المكورات السحائية، وذلك بناءً على تقييم دقيق للمخاطر الصحية المرتبطة بكل وجهة سفر.

وتشمل الخدمات الوقائية التي تقدمها العيادة، الحماية من الأمراض المعدية مثل الملاريا، والوقاية من أمراض غير معدية مثل داء المرتفعات.

وتعدّ فحوص ما بعد السفر جزءاً أساسياً من خدمات العيادة، وتشمل فحصاً سريرياً متخصصاً وتشخيصاً دقيقاً للحالات المرتبطة بالحمى أو التعرض لمخاطر صحية محددة، بالإضافة إلى فحوص اللياقة الطبية المعتمدة، التي تطلبها السفارات الأجنبية في دولة الإمارات.

وتستقبل العيادة جميع فئات المسافرين الدوليين، والأفراد الذين يحتاجون إلى شهادات طبية رسمية للسفارات، وتتعاون بشكل وثيق مع الشركات والسفارات وشركات التأمين لتقديم أفضل مستويات الرعاية والدعم للمسافرين.

وتقع العيادة ضمن قسم العيادات الخارجية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ويمكن حجز استشارة صحية فيها عبر عدة قنوات تشمل رقم واتساب مخصص، والموقع الإلكتروني، وتطبيق صحة، أو الاتصال من داخل دولة الإمارات على الرقم 8007762.