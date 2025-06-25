انطلاق فعاليات مبادرة "صيفنا رياضي" في دبي

دبي في 25 يونيو /وام/ أعلن مجلس دبي الرياضي، إطلاق فعاليات مبادرة "صيفنا رياضي"، في مناطق الإمارة، والتي تستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، متضمنة مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية الترفيهية والتنافسية، من أبرزها سباق "الدواثلون الثلجي" الذي يقام للمرة الأولى، وسباق الجري داخل مراكز التسوق، وسباق الدراجات الهوائية الثابتة على الثلج، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية ومنظمي الفعاليات الرياضية.

وتهدف المبادرة إلى ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين جميع فئات المجتمع من الأعمار والجنسيات المختلفة، وتشجيع المقيمين والزوار على مواصلة النشاط خلال أشهر الصيف، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة في دبي وترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً وحيوية.

وتتنوع فعاليات "صيفنا رياضي" لتشمل أنشطة شاطئية، وثلجية، وبحرية، وجبلية، وفعاليات مخصصة للمرأة وأصحاب الهمم، إضافة إلى بطولات تنافسية ومعسكرات تدريبية، ما يجعل المبادرة منصة مجتمعية شاملة تعكس رؤية دبي في أن تكون المدينة الأكثر نشاطاً على مستوى العالم.