الانتقالات الصيفية ترفع القيمة السوقية لأندية دوري المحترفين

أبوظبي في 25 يونيو / وام / سجّلت القيمة السوقية لأندية دوري أدنوك للمحترفين ارتفاعاً ملحوظاً بنهاية شهر يونيو الجاري، لتصل إلى 337.59 مليون يورو، مقارنة بـ331.29 مليون يورو في مطلع الشهر، وذلك مع بدء الأندية تحركاتها في سوق الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق في أغسطس المقبل.

وأظهرت بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتخصص في إحصائيات كرة القدم، أن نادي العين تصدّر قائمة الأندية الأعلى من حيث القيمة السوقية، حيث بلغت قيمته 46.99 مليون يورو بزيادة قدرها 15.5%، مدعومة بصفقاته الجديدة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وجاء نادي الشارقة في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 39.78 مليون يورو، يليه شباب الأهلي ثالثاً بـ39.33 مليون يورو، بعدما اختتم موسمه بتحقيق الرباعية التاريخية، ما أسهم في زيادة قيمته السوقية بنسبة 2.6%.

وعلى صعيد اللاعبين، حل الإيراني سردار أزمون، لاعب شباب الأهلي، في صدارة قائمة اللاعبين الأعلى قيمة في المسابقة بـ8 ملايين يورو، يليه كل من المغربي سفيان رحيمي "العين"، والفرنسي نبيل فقير "الجزيرة" بقيمة 7 ملايين يورو لكل منهما، ثم فابيو ليما “الوصل” بـ6.5 مليون يورو، وكل من عمر خريبين "الوحدة"، ومهدي قايدي "اتحاد كلباء"، ولوان بيريرا، وفراس بالعربي "الشارقة"، بقيمة 5 ملايين يورو لكل لاعب.

ويُتوقع أن تشهد القيمة السوقية لأندية الدوري مزيداً من الارتفاع خلال الفترة المقبلة مع استمرار الانتقالات الصيفية، في ظل توجه الأندية لتعزيز صفوفها بالمواهب المميزة استعداداً لموسم يتسم بالمنافسة القوية.