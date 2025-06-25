برنامج وطني لتأهيل 500 لاعب جولف في 26 مدرسة بالدولة

دبي في 25 يونيو /وام/ أطلق اتحاد الإمارات للجولف برنامجا تدريبيا شاملاً لتأهيل واكتشاف المواهب الوطنية، يستهدف 500 طالب وطالبة في 26 مدرسة على مستوى الدولة، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، ضمن خطة إستراتيجية تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين من المواطنين.

وأكد اللواء طيار (م) عبد الله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف، أن البرنامج يمتد على مدار ثمانية أسابيع، بواقع حصتين أسبوعياً، ويغطي إمارات ومناطق الدولة، من رأس الخيمة وحتى دبي والعين، تمهيداً لاختيار العناصر الواعدة للالتحاق ببرنامج "صقور المستقبل" الذي يشكل نواة للمنتخبات الوطنية.

وأضاف اللواء طيار (م) الهاشمي، أن الاتحاد برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، يعمل وفق رؤية متكاملة تستشرف المستقبل وتسعى لصناعة أبطال إماراتيين عالميين، من خلال توفير بيئة داعمة، وبرامج تدريب وتطوير شاملة تشمل التدريب الفني، وإدارة اللعبة، والتحكيم، بما يسهم في بناء منظومة فاعلة تضم كفاءات مؤهلة من اللاعبين والإداريين.

وأوضح أن التركيز ينصب على دعم البطولات المحلية للهواة المصنفة عالمياً، عبر منح الفائزين فرصاً للمشاركة إلى جانب المحترفين، سعياً لرفع المستوى الفني للاعبين المواطنين، مع تنظيم بطولات للفئات العمرية الصغيرة من الجنسين بهدف نشر اللعبة وإعداد فرق قادرة على تمثيل الدولة بكفاءة في المحافل المحلية والدولية.

وأشار إلى أن عدد اللاعبين الحاليين في الدولة يبلغ نحو 200 لاعب ولاعبة، مؤكدا حرص الاتحاد على تعزيز التعاون مع الاتحادين العربي والآسيوي، والشراكة مع أكاديمية "جاغا" في مدينة العين لتوفير احتياجات التعليم والتدريب، بما يدعم تطور رياضة الجولف في الدولة والمنطقة.