جامعة عجمان تحصد جائزة "GovMedia" على مستوى آسيا عن أفضل حملة في قطاع التعليم

عجمان في 25 يونيو/وام/ حصدت جامعة عجمان جائزة GovMedia Award عن فئة "أفضل حملة في قطاع التعليم" على مستوى قارة آسيا عن حملتها "كن جاهزا لمسيرتك المهنية"، التي استهدفت استقطاب الطلبة وتعزيز جاهزيتهم لبدء الحياة العملية في ضوء متطلبات سوق العمل المتجددة.

وأثنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة على الفوز بالجائزة، وقال: "إن ما تحقّق اليوم من فوز مستحق لجامعة عجمان في محفل دولي مرموق، يأتي بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، اللذين أرسيا دعائم نهج علمي رصين، جعل من التعليم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة، ووسيلة لصناعة الإنسان القادر على العطاء والمشاركة في نهضة الوطن".

وأكد أن الجامعة حرصت منذ نشأتها على أن تكون رسالتها متّسقة مع رؤية الإمارة، فتبنّت خطابا معرفيا يُعلي من قيمة الجاهزية المهنية، ويضع الطالب في صلب المشروع التنموي، إدراكا منها بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو السبيل لبناء المستقبل".

تعد الجائزة إنجازا نوعيا يؤكّد الحضور المتنامي لدولة الإمارات على خارطة التميز الأكاديمي إقليميًّا ودوليًّا ويعكس الرؤية الطموحة التي تنتهجها إمارة عجمان في مجال التعليم العالي.

اكتسبت الحملة بعدًا نوعيًّا إضافيًا، إذ تزامنت مع تصدّر جامعة عجمان المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات في فئة "السمعة لدى جهات التوظيف" حسب تصنيف مؤسسة كيو إس لعام 2025، ما يعكس نجاح الجامعة في ربط مخرجاتها التعليمية بمتطلبات سوق العمل، ويؤكّد أن الحملة الفائزة لم تكن مجرّد مبادرة ترويجية، بل تجسيد لمكانة أكاديمية راسخة في ميدان الجاهزية المهنية.

وشهدت الجامعة إقبالًا غير مسبوق من الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2024-2025 حيث حقّقت أعلى معدل تسجيل في تاريخها، ما يُعدّ دليلًا على فاعلية الحملة وتأثيرها المباشر في استقطاب الطلبة وتعزيز ثقتهم بالمسارات الأكاديمية والمهنية التي تطرحها الجامعة.

جرى تسليم الجائزة خلال حفل رسمي أُقيم في سنغافورة، بمشاركة وفود حكومية وأكاديمية من مختلف دول القارة، ما أضفى على الجائزة بعدًا دوليًا، ورسّخ مكانة الجامعة بوصفها إحدى المؤسسات الرائدة في استشراف مستقبل التعليم، وابتكار آلياته، وتفعيل أدواته لخدمة الإنسان والمجتمع.

من جانبه، وجه سعادة الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان الشكر لصاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، لما يحيطان به الجامعة من دعم ورعاية، مؤكدا أن "هذا التقدير الدولي لم يأتِ من فراغ، بل جاء ثمرة جهد مؤسسي تراكمي، ورؤية واعية جعلت من الطالب محورًا، ومن التأثير غاية، ومن التميز منهجًا".

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس التحوّل النوعي الذي تشهده الجامعة، خصوصا في ظل انطلاقها نحو مرحلة جديدة كمؤسسة غير ربحية، تُعلي من شأن الأثر المجتمعي، وتُرسّخ مبدأ التواصل المستدام مع طلبتها وخريجيها، مؤكدًا أن هذه الجائزة تمثل حافزًا لمزيد من العطاء والابتكار.

يُعد هذا الفوز محطة بارزة في مسيرة جامعة عجمان، وإضافة إلى سجل إمارة عجمان في مجال التميّز التعليمي.