"ويتهال الخليج للصناعات" تؤسس مصنعاً في كيزاد بقيمة 40 مليون درهم

أبوظبي في 25 يونيو/وام/ أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، عن توقيع اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع شركة “ويتهال الخليج للصناعات” لإنشاء مصنع حديث في منطقة الطويلة كيزاد.

وتستثمر "ويتهال الخليج للصناعات" ما قيمته 40 مليون درهم في مشروع ريادي لتأسيس مصنع في كيزاد لإعادة تدوير بطاريات الليثيوم، هو الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي إطار التوجه المشترك نحو مستقبل مستدام، يهدف هذا المشروع إلى تطوير بنية تحتية قوية لإعادة تدويرالبطاريات المستهلكة في خطوة تعكس التزام الجانبين – "ويتهال الخليج" ومجموعة كيزاد – بدعم الاستدامة في القطاعات الصناعية.

ويعتمد المصنع على تقنيات متقدمة لاستخلاص المعادن والمواد الثمينة، مثل "الكتلة السوداء" والنحاس والألمنيوم، من البطاريات المستخدمة في القطاعات التصنيعية خاصة المركبات الكهربائية ومزارع الطاقة الشمسية وغيرها من أنظمة الطاقة المتجددة بعد انتهاء عمرها التشغيلي، وإعادة استخدامها في تصنيع منتجات مستدامة وصديقة للبيئة.

"ويتهال الخليج للصناعات" تعد إحدى الشركات التابعة لمجموعة "ويتهال"، ومقرها سنغافورة، وتتمتع بحضور قوي في مناطق واسعة تشمل الشرق الأوسط، وآسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية وتتنوع مجالات عملها لتشمل تجارة السلع الزراعية، والمعادن، والإطارات، وخام الليثيوم، إلى جانب أنشطة أخرى تسهم من خلالها الشركة في دفع التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز سلاسل التوريد العالمية.

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي: "تتشارك مجموعة كيزاد مع ويتهال الخليج للصناعات في رؤية موحدة ترتكز على دعم الاستدامة وتطوير قطاع صناعي قائم على الابتكار وتُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو بناء منصة تحتضن التقدّم التكنولوجي وتسهم في نمو الصناعات المستدامة في كيزاد ونتطلع لدعم هذا المشروع الذي يقدم حلولاً مستدامة لإدارة المخلفات الصناعية، بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي".

من جانبه، قال سوريش كومار نالابا (فيجايندرا)، الرئيس التنفيذي لشركة ويتهال الخليج للصناعات: "يشكل انطلاق أعمال شركة ويتهال الخليج للصناعات في كيزاد خطوة استراتيجية مهمة لشركتنا ويسعدنا أن نكون جزءا من منظومة توفر أفضل الموارد والإمكانات، وتشجع في الوقت نفسه على التعاون والابتكار ونحن على ثقة بأن شراكتنا القائمة على هدف مشترك نحو الاستدامة ستقودنا إلى مواصلة دفع حدود الابتكار والتعاون والعمل بمسؤولية من أجل خدمة متطلبات السوق، وإطلاق عصر جديد من النمو لكلا الطرفين".

تُمثل مبادرة شركة "ويتهال الخليج للصناعات" خطوة متقدمة نحو بناء اقتصاد دائري عبر تبني نهج مستدام في التصدي للحاجة الملحة للتخلص الآمن والمسؤول من البطاريات المستهلكة.

ويهدف المشروع إلى الحد من الأضرار البيئية المرتبطة باستخدام البطاريات من خلال إعادة تدوير الموارد وخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية.