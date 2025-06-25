"الاتحاد للمعلومات الائتمانية" تتيح الوصول إلى التقارير والتقييمات الائتمانية عبر تطبيق "دبي الآن"

دبي في 25 يونيو /وام/ أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الجهة الاتحادية المعنية بتوفير المعلومات والتحليلات الائتمانية لدعم قرارات الائتمان، اليوم، عن تعاونها مع "دبي الرقمية" وانضمام خدماتها لتطبيق "دبي الآن" الذي يُتيح الوصول إلى أكثر من 300 خدمة حكومية وخاصة.

وتتيح هذه الشراكة المبتكرة، لمستخدمي تطبيق "دبي الآن" الوصول بسهولة إلى تقاريرهم وتقييماتهم الائتمانية، فمن خلال تسجيل الدخول إلى تطبيق "دبي الآن"، وبنقرة واحدة فقط يحصل المستخدمون بشكل فوري على التقرير والتقييم الائتماني.

وقال سعادة مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية: "ملتزمون في الاتحاد للمعلومات الائتمانية بدعم أجندة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز التكامل عبر منصات الحكومة المحلية، ويجسد هذا التعاون مع "دبي الآن" مهمتنا المتمثلة في تبسيط الوصول إلى المعلومات الائتمانية الحيوية وتعزيز تجربة المستخدم".

وأضاف أنه من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وواجهات برمجة التطبيقات، أصبح من السهل البقاء على اطلاع على الوضع الائتماني عبر القنوات الرقمية التي يستخدمها الأفراد بشكل يومي.

من جهته قال سعادة مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية في دبي الرقمية: "سعداء بانضمام الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلى تطبيق "دبي الآن" لتمكين المتعاملين من الوصول السهل والسريع إلى معلوماتهم الائتمانية في أي وقت، وهذه الخطوة تجسد الموقع الريادي للاتحاد للمعلومات وتعكس حرصها على تعزيز رقمنة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يؤدي لتسهيل حياة الناس ودعم مرتكزات الاقتصاد الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تنص في أحد محاورها على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً عبر تمكين أسلوب الحياة الجديد الذي يلبي الاحتياجات المستقبلية للدولة.

وتؤكد هذه الشراكة التزام "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" بتطوير حلول رقمية سلسة تمكن الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات أكثر اطلاعاً وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التكامل الناجح للخدمات مع منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم".

تمهد هذه الشراكة التكاملية الطريق لتبادل البيانات بين المنصات الحكومية بكفاءة وفعاليّة، وتمثل خطوة مهمة نحو مجتمع ذكي ومترابط.