ياس ووتروورلد جزيرة ياس تفتتح رسميا توسعتها الجديدة أول يوليو

أبوظبي في 25 يونيو / وام / أعلنت "ميرال"، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الترفيهية الغامرة في أبوظبي عن الافتتاح الرسمي لتوسعة “ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي” أمام الزوار اعتباراً من أول يوليو المقبل.

تمثل هذه التوسعة - التي تمتد على مساحة تبلغ 13,445 مترا مربعا - محطة جديدة في مسيرة تطور المدينة وتعزيز مكانتها وجهة عالمية من خلال تقديم مفهوم “المدينة المفقودة” الذي يعد امتداداً لقصة "أسطورة اللؤلؤة المفقودة" المستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل.

تضم التوسعة أكثر من 20 لعبة ومنزلقة وتجربة مائية جديدة كلياً، إلى جانب تجربة طعام مبتكرة تثري خيارات الضيوف، وتمنح العائلات تجربة ترفيهية مميزة تناسب مختلف الأعمار.

بهذه التوسعة، باتت ياس ووتروورلد أبوظبي تضم اليوم أكثر من 60 لعبة ومنزلقة ومرفقاً ترفيهياً، لتوفّر لزوارها تجارب ومغامرات مائية غير مسبوقة.

وقال الدكتور محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: "تعتبر توسعة ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي خطوة هامة في مسيرتنا الرامية لتقديم تجارب ترفيهية متكاملة بمعايير عالمية في جزيرة ياس.

وأضاف أن المجموعة الجديدة من الألعاب المائية تشكل إضافة نوعية تُثري عروض المدينة، وتُسهم في ترسيخ مكانتها خيارا مفضلا للعائلات ومحبي المغامرات وتؤكد التزامنا المستمر بتطوير تجارب مبتكرة تستقطب الزوار من مختلف الفئات العمرية، وتدعم جهودنا الرامية لدفع عجلة التنمية السياحية وتعزيز مقومات التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي.

وأوضح أنه بات بإمكان الضيوف الاستمتاع بتجارب مائية جديدة كليًا، من بينها منزلقة "المفرس" المصممة خصيصًا للأطفال، والتي تمتاز بمسار متعرج ومنعطفات مائية مفعمة بالحيوية، وتجربة “ريد ديونز” وهي منزلقة مغلقة تقدم تجربة مشوّقة لعشاق التحدي بالإضافة إلى "الفلج ريس" الذي يعد أول سباق متجاور يوفر تجربة غامرة تتخللها منحدرات سريعة ومنعطفات حادة ومنافسة مباشرة".

وتضم التوسعة الجديدة أيضاً تجربة "الساحل جونيور"، أول منزلقة مائية صغيرة تحاكي تجربة انعدام الجاذبية، وتتميّز بمسار بانحدارات ومنزلقات متعرجة وعمودية تمنح الضيوف الصغار مغامرة مائية حافلة بالتشويق.

ويمكن للصغار محبي الحماس خوض تجربة "الدوامة جونيور"، وهي نسخة مصغّرة من أفعوانية الإعصار المائية الشهيرة التي ستوفر لهم لحظات مليئة بالمرح والحركة إلى جانب تجارب آخري مبهرة.