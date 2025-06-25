الشارقة : بحث استعدادات فرق الإمارة للموسم الجديد من دوري المحترفين

الشارقة في 25 يونيو / وام / بحث مجلس الشارقة الرياضي مع رؤساء شركات كرة القدم في الإمارة استعدادات فرقهم لانطلاقة الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين وذلك خلال اجتماع ترأسه سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس.

حضر الاجتماع سعادة خالد عيسى المدفع رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، وسعادة محمد عبدالله بن حليس الكتبي رئيس شركة نادي البطائح لكرة القدم، ومحمد عبيد اليماحي رئيس شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم.

ناقش الاجتماع برامج الإعداد والتجهيز الفني والإداري للأندية الثلاثة إلى جانب متطلباتها لضمان بداية قوية تعزز من حضورها التنافسي، وتحقق تطلعات جماهيرها في مختلف مسابقات الموسم، وعلى رأسها دوري أدنوك للمحترفين.

وأكد الحزامي أن المجلس يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويعمل على تهيئة كل عوامل النجاح أمام الأندية لتحقيق مشاركة مشرفة، مشيداً بما قدمته فرق الإمارة خلال الموسم الماضي من مستويات جيدة وجهود واضحة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد في ظل تزايد سقف الطموحات، داعياً إلى مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات والاستفادة من الدروس السابقة.

من جهتهم، عبّر رؤساء شركات كرة القدم عن شكرهم وامتنانهم لدعم المجلس ومتابعته المتواصلة، مشيدين بالنتائج الإيجابية للاجتماع وأكدوا التزامهم ببذل أقصى الجهود لتحقيق إنجازات تليق بإمارة الشارقة محلياً ودولياً.