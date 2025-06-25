عبدالله بن زايد ووزير خارجية أرمينيا يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية

أبوظبي في 25 يونيو / وام / بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي أرارات ميرزويان، وزير خارجية جمهورية أرمينيا، مجمل التطورات الإقليمية الراهنة.

تطرق الجانبان خلال الاتصال إلى أهمية العمل من أجل استدامة التهدئة، وتبني الوسائل الدبلوماسية والحوار لحل الأزمات، بما يسهم في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

كما بحث سموه ومعالي أرارات ميرزويان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمتصلة بالعلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.