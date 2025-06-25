"مركز دبي المالي العالمي" يقترح سن لوائح جديدة لشركات رأس المال المتغير

دبي في 25 يونيو/وام/ اقترح مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، سن لوائح جديدة لشركات رأس المال المتغير تهدف إلى تعزيز هيكلة الاستثمار وخيارات إدارة الأصول بشكل كبير للاستثمارات الخاصة به.

وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي إن سلطة المركز تعلن طرح لوائح جديدة لشركات رأس المال المتغير للتشاور العام والتي تقدم آلية فريدة من خلال هيكلة مرنة لأسهم رأس المال لأنشطة الاستثمار الخاصة.

وأوضح أنه تم وضع إطار العمل المقترح لشركات رأس المال المتغيرلاستيعاب أنشطة الاستثمار الخاصة، ولن يتطلب ترخيصاً من سلطة دبي للخدمات المالية أواشتراط وجود مدير مُنظّم للصندوق، إلا إذا كانت الشركة تمارس أنشطة خدمات مالية مُنظّمة.

وأكد أن من شأن ذلك الإسهام في تمكين شركة رأس المال المتغير من أن تكون أداة فعّالة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من مزايا الاستثمار الجماعي، أواستراتيجيات الاستثمار المنفصلة، مع الاستفادة في الوقت نفسه من المرونة وخفض المتطلبات الإجرائية لإدارة أسهم رأس المال.

وسيكون النموذج المقترح لشركة رأس المال المتغير ذا أهمية خاصة للشركات العائلية، وممتلكات الأصول المتعددة ذات القيمة العالية، ومحافظ الاستثمار الخاصة المعقدة، مثل الهياكل الثانوية، التي ترغب في الاستفادة من الإدارة الموحدة وخيارات الهيكلة والمرونة التي توفرها شركة رأس المال المتغير.

