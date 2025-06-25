شرطة دبي تحتفي بتخريج الدفعة الثالثة من مدارس حماية للتربية والتعليم

دبي في 25 يونيو / وام / احتفت شرطة دبي بتخريج الدفعة الثالثة من طلبة مدارس “حماية للتربية والتعليم” للعام الدراسي 2024-2025، والتي ضمت 190 طالباً وطالبة، بواقع 102 من الذكور و88 من الإناث، وذلك بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وعدد من كبار الضباط وأولياء الأمور.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن مدارس “حماية للتربية والتعليم” تمثل مشروعاً استراتيجياً يعكس التزام شرطة دبي بالاستثمار في الإنسان بوصفه الثروة الحقيقية للمجتمع، مشيراً إلى أن المدارس أسهمت في بناء شخصية متكاملة للطالب تجمع بين القيم والانضباط والمعرفة، وتُخرّج جيلاً قيادياً متسلحاً بالعلم وروح المسؤولية.

وقال المقدم عبد الله السويدي، مدير مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم، إن تخريج هذه الدفعة يأتي ثمرة لجهود الفريق التربوي والإداري، مؤكداً أن التعليم هو الأساس في بناء مجتمعات قوية ومتماسكة، وأن المدارس توفر بيئة تعليمية محفزة على الإبداع وغرس القيم.

في السياق ذاته، أوضح النقيب محمد بن شفيا، رئيس قسم البنين في مدارس حماية، أن التخريج يمثل تتويجاً لمسيرة متميزة، وشكل تجربة استثنائية عكست روح التعاون والعمل المؤسسي، مشيراً إلى حرص المدارس على تعزيز روح الانتماء وقيمة التميز لدى الطلبة.

وتضمن الحفل عرض فيلم قصير عن مسيرة المدارس وإنجازاتها، كما قام معالي القائد العام لشرطة دبي بتسليم الشهادات للطلبة والتقاط الصور التذكارية معهم، متمنياً لهم دوام التوفيق في مسيرتهم العلمية المقبلة.