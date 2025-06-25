"الاتحاد لائتمان الصادرات" تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع 4 بنوك وطنية بـ174 مليون درهم

دبي في 25 يونيو/وام/ أعلنت “الاتحاد لائتمان الصادرات” الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة نجاحها في توفير تمويل رأس مال عامل بقيمة 174 مليون درهم لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع أربعة من شركائها المصرفيين “ بنك أبوظبي الأول، وبنك دبي التجاري، ومصرف عجمان، وبنك المارية المحلي”.

جاء ذلك خلال حفل ختام برنامج "تسريع الصادرات Xport Xponential" الذي أقيم اليوم بدبي، تحت رعاية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الشركة بما يتماشى مع رؤية الوزارة في بناء اقتصاد مستقبلي مرن وبيئة أعمال ريادية من خلال تسهيل الاستثمار واستقطاب الكفاءات.

وأكدت الشركة التزامها بتأمين المزيد من التمويلات ورؤوس المال العاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة بدعم من شركائها المصرفيين الآخرين.

من جانبه أكّد معالي عبدالله بن طوق المري، أن برنامج "تسريع الصادرات Xport Xponential" ركيزة رئيسية في تعزيز إسهامات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة ودعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى رفع قيمة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، وزيادة حجم التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.

وأضاف معاليه أن المبادرة تستفيد من الزخم التجاري الحالي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها الأسواق العالمية، لا سيّما مع مضي دولة الإمارات قدماً في توسيع تعاونها وشراكاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الأسواق العالمية الاستراتيجية موضحا أن حجم أنشطة التصدير وإعادة التصدير بين دولة الإمارات والدول التي تجمعها بها شراكات اقتصادية شاملة بلغ 390.5 مليار درهم إماراتي.

من جانبها، أكدت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات على دور الشركة في تعزيز تنافسية الشركات الإماراتية عالمياً، مشيرةً إلى أن البرنامج يُشكّل منصة استراتيجية لربط الشركات المحلية بمستوردين محتملين، ومساعدتها على التوسع في أسواق جديدة بثقة وفعالية من خلال الحرص على تحديد أسواق تصدير ذات إمكانات عالية لمجموعة متنوعة من المنتجات.

وقالت إن برنامج "تسريع الصادرات Xport Xponential" يعكس التزامنا بالرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لتنويع مصادر الدخل غير النفطية ونوفر من خلاله حلولاً مالية وتأمينية متكاملة تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو على المستوى العالمي، مع تخفيف المخاطر المرتبطة بالعمليات التصديرية.

وأكدت أن البرنامج يهدف للوصول إلى أكبر عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوعيتهم بفرص التجارة الخارجية وكيفية دعمهم من قبل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات للتوسع خارج الإمارات.

وأوضحت أن البرنامج ينطوي على شقين، الأول يركز على توعية الشركات المتوسطة والصغيرة وتحديد الأسواق المستهدفة ومساعدتها في تحليل المخاطر في هذه الأسواق، فيما يركز الشق الثاني على العمل مع الشركات ومع المؤسسات المالية والخدمات التي توفرها الشركة لضمان عملية تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا السياق، قالت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في مجموعة بنك أبوظبي الأول إن أهداف البنك تتماشى مع توجهات وزارة الاقتصاد الرامية إلى بناء اقتصاد مرن يُواكب تغيّرات المستقبل، وترسيخ منظومة قوية ومحفزة لريادة الأعمال من خلال تمكين الاستثمار واستقطاب أفضل المواهب والكفاءات فمن خلال دعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالحلول التمويلية المبتكرة، نُسهم في فتح آفاق جديدة للنمو والتوسع على المستوى الدولي.

وأشارت إلى أهمية برنامج "تسريع الصادرات Xport Xponential" في تعزيز تنافسية دولة الإمارات ودعم تطلعاتها الطموحة لتوسيع حضورها التجاري في الأسواق الدولية الاستراتيجية.

من جهته قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري إنه على مدار أكثر من خمسين عاماً، اضطلعنا بدورٍ فاعل في دعم مسيرة النمو لدولة الإمارات، ونواصل اليوم هذا الالتزام من خلال تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحيوي، وإحداث تأثير ملموس يُسهم في تنويع روافد الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات و نتطلع إلى مواصلة التعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات لفتح آفاق أرحب أمام الشركات على امتداد الدولة، والبناء على ما تحقق من إنجازات.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان إن هذه المشاركة تجسد التزام المصرف الراسخ بدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، لاسيما "رؤية عجمان "2030 و"رؤية نحن الإمارات 2031" ويعكس توفير دعمٍ قدره 174 مليون درهم إماراتي من خلال هذه المبادرة أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

من جانبه، قال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي:" نفخر بشراكتنا مع الاتحاد لائتمان الصادرات من خلال برنامج "تسريع الصادرات" الذي يمثل خطوة محورية في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من دخول الأسواق العالمية بثقة وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات المحلية في القطاعات الحيوية للنمو والنجاح على المستوى الدولي.

كانت "الاتحاد لائتمان الصادرات" قد أطلقت برنامج "تسريع الصادرات Xport Xponential" لتحقيق هدفين رئيسيين هما تحفيز التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تمويلها بالتعاون مع البنوك الشريكة.

يهدف البرنامج - منذ إطلاقه خلال النسخة الثالثة من معرض "اصنع في الإمارات" في مايو 2024- إلى تسريع التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة، من خلال دعم مالي متخصص، وتعزيز جاهزيتها للتصدير عبر حلول تمويل وائتمان تجاري مبتكرة.

وقد تقدّمت 42 شركة للانضمام إلى البرنامج، وأختيرت 10 شركات منها بناءً على معايير تقييم دقيقة وبلغ إجمالي حجم أعمال هذه الشركات 2.1 مليار درهم حتى الآن، وتستهدف التوسع في أربع أسواق رئيسية هي إندونيسيا، والهند، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، بإجمالي فرص تصدير محتملة تصل إلى 31.3 مليار درهم خلال السنوات الأربع المقبلة، في عشرة قطاعات اقتصادية حيوية.

يُنفّذ البرنامج بالتعاون مع 19 شريكاً استراتيجياً يشملون العديد من الجهات الاتحادية والمحلية والعديد من المؤسسات المالية والمصرفية.

ومنذ انطلاق البرنامج، ازدادت شراكات الاتحاد لائتمان الصادرات مع الجهات الحكومية والبنوك بنسبة 27%، ما يعكس قوة المنظومة المتكاملة التي تربط بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم الصادرات الوطنية.

جدير بالذكر أن إجمالي التغطية التأمينية التي قدمتها الشركة منذ تأسيسها لدعم الصادرات المحلية بلغت نحو 21 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 447 مليون درهم.

