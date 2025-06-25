تفاهم بين معهد التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي وجمعية الإمارات للطب الرياضي

أبوظبي في 25 يونيو / وام / وقع معهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات وفي مقدمتها تعزيز التعاون مع "كلية فاطمة للعلوم الصحية في الإمارات" التابعة للمعهد وتكامل الجهود بين الطرفين في مجالات الطب الرياضي والعلاج الطبيعي.

ووقع مذكرة التفاهم الدكتور علي المرزوقي المدير العام لمعهد التكنولوجيا التطبيقية بالإنابة والدكتور اوديش شاسكار امين سر جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، وذلك في مقر المعهد.

وعبّر الدكتور عبدالله الرحومي رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي تأتي تتويجاً لعلاقة متميزة وتعاون علمي مثمر بين الطرفين خلال المرحلة الماضية من أجل التطوير المستمر للتعليم الطبي وتوفير الرعاية الأمثل للمصابين من الرياضيين ومختلف أفراد المجتمع.

وأضاف أنه سيتم من خلال المذكرة التعاون في الإعداد للدورة الثانية من المؤتمر الذي سيعقد يومَي الأول والثاني من نوفمبر المقبل، بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي، تحت شعار "حيث يلتقي العلم بالأداء" والذي يمثل منصة دولية انطلقت من دولة الإمارات لتكون ملتقى الأطباء والعلماء والباحثين من مختلف دول العالم من أجل تطوير قطاع الطب الرياضي وطب إعادة التأهيل في دولة الإمارات والمنطقة والعالم.