"الوقاية والسلامة" بالشارقة تطلق حملة للوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري

الشارقة في 24 يونيو / وام / أطلقت هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة حملة توعوية شاملة للوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري الذي يتعرض له العمال خلال أشهر الصيف خاصة العاملين في المواقع المفتوحة تحت أشعة الشمس المباشرة.

وأكدت هيئة الوقاية والسلامة أن هناك أدلة إرشادية وممارسات مهنية معتمدة صادرة عنها مثل دليل OSHJ-COP-15 المتعلق بمرافق رعاية العمال وراحتهم ودليل OSHJ-COP-33 بشأن السلامة في درجات الحرارة المرتفعة كما يتم العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية للعمال في إمارة الشارقة.

ودعت الهيئة جميع المؤسسات الخاصة والجمهور إلى الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة والذي يأتي ضمن التدابير الوقائية المهمة لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، مشددة على أهمية التقيد بالإرشادات التي يتم تعميمها عبر حملة التوعية بالإجهاد الحراري والتي تشمل منشورات توعوية وزيارات ميدانية.

وقال الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة إن هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة تضع سلامة وصحة العاملين في مقدمة أولوياتها لا سيما خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة ويُعد التعامل مع مخاطر الإجهاد الحراري مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص ونحن في هيئة الوقاية والسلامة نثمّن التعاون المستمر بين الهيئة ومختلف المؤسسات الحكومية وعلى رأسهم وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى جانب الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في الإمارة والتي أظهرت التزامًا ملحوظًا بتطبيق الإجراءات الوقائية في السنوات الماضية وندعو جميع المؤسسات إلى مواصلة التعاون والتفاعل مع حملات التوعية التي تنظمها الهيئة بما في ذلك حملة الإجهاد الحراري لضمان وصول الرسائل الوقائية إلى جميع فئات العاملين والمساهمة في تعزيز ثقافة السلامة في مواقع العمل.

وأوضحت الإحصائيات التي رصدتها الهيئة في السنوات الماضية أن العمال في المواقع الإنشائية والصناعية يُعدّون من أكثر الفئات عُرضة للإجهاد الحراري نظرًا لطبيعة أعمالهم في أماكن مكشوفة وتحت أشعة الشمس المباشرة.

وتؤكد هيئة الوقاية والسلامة التزامها بحماية صحة وسلامة العاملين في إمارة الشارقة وتدعو جميع الأطراف إلى التعاون والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الوقائية للحفاظ على بيئة عمل آمنة خلال فصل الصيف.