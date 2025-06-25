حي دبي للتصميم : الإمارة تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مركز عالمي في صناعة الأزياء

دبي في 25 يونيو/وام/ أصدر حي دبي للتصميم – التابع لمجموعة تيكوم – تقريراً جديداً بعنوان “لمحة عن إمكانات عالم الموضة في دبي” سلّط خلاله الضوء على الفرص التجارية والإبداعية الواعدة في قطاع الأزياء والسلع الفاخرة وقدّم رؤى استراتيجية حول كيفية ترسيخ العلامات التجارية العالمية لمكانتها وتوسيع نطاق أعمالها في دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

استعرض التقرير 0 الذي تم إعداده بتكليف من حي دبي للتصميم وبالتعاون مع مركز “بي أو إف إنسايتس” التابع لمؤسسة “بيزنس أوف فاشن” - أبرز التوجهات التي تدفع عجلة نمو القطاع في المنطقة، مستنداً إلى بيانات حصرية واستطلاع شمل أكثر من 1000 مشارك من سكان دبي، إلى جانب مقابلات مع خبراء في مجالات التصميم والأزياء والتجزئة والاستشارات.

وأكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، أن دبي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مركز عالمي مؤثر في صناعة الأزياء، وقالت: “لم يعد المستهلك في دبي مجرد متلقٍ لاتجاهات الموضة العالمية، بل أصبح شريكاً فاعلاً في رسم ملامحها فقد أدركت العديد من العلامات التجارية العالمية أهمية السوق المحلي لما يتمتع به من بنية تحتية متطورة، وسياسات داعمة للأعمال، وشبكة متكاملة من الخدمات السياحية واللوجستية، إلى جانب الفعاليات العالمية المتخصصة”.

وأضافت أن التقرير سلط الضوء على منظومة مزدهرة من الفرص والتوصيات التي تمكّن الشركات من تحقيق النمو وتعزيز قدراتها التنافسية، بما يعزّز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للأزياء والإبداع والاستثمار”.

وكشف التقرير أن قطاع الأزياء الفاخرة في دبي يشهد نمواً متسارعاً يفوق المعدلات العالمية، مدعوماً بقاعدة مستهلكين متنوعة وقوية، واستراتيجيات حكومية محفزة، وبنية تحتية متقدمة في مجالات التصنيع واللوجستيات وتجارة التجزئة.

وحسب توقعات “يورومونيتور إنترناشيونال”، من المتوقع أن ينمو سوق الملابس في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5% بين عامي 2024 و2030، متجاوزاً المعدل العالمي البالغ 3.7% للفترة ذاتها.

وتطرّق التقرير إلى فرص النمو المرتبطة بالتجارة الإلكترونية وتوجه المستهلكين نحو أنماط حياة مستدامة، مشيراً إلى النمو الملحوظ في سوق السلع الفاخرة المستعملة في المنطقة.